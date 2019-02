Senra (GUE/NGL) alerta de que la reutilización de aguas en el actual modelo industrial "es un riesgo para las personas"

Publicado 12/02/2019 18:48:03 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de GUE/NGL en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, la gallega Lídia Senra, ha alertado este martes de que la reutilización de aguas en el actual modelo industrial "es un riesgo para las personas y el medioambiente".

Así lo ha señalado Senra durante su intervención en la sesión plenaria, donde ha apuntado que el Informe sobre la propuesta de Regulación de los Requisitos Mínimos para la Reutilización del agua aprobado por el Parlamento "lejos de romper las dinámicas industriales hegemónicas que están provocando la contaminación del agua" propone dar respuestas que "pasan por enriquecer a las grandes empresas privadas".

"Una vez más pido a este Parlamento que vaya más allá de medidas que solo suponen parches. Tenemos que apostar por un modelo de desarrollo no contaminante, y con menor consumo de agua, tanto en la industria como en el turismo, en la agricultura y en la ganadería", ha subrayado Senra, según recoge en un comunicado GUE/NGL.

En este sentido, la eurodiputada ha apuntado "no estar en contra del principio de reutilización del agua" pero ha señalado que la propuesta aprobada hoy "tiene carencias". "El informe reconoce que hay aguas que no van a poder ser utilizadas para regar determinados cultivos porque pueden suponer un riesgo para la salud. Entonces, ¿cómo se va a evitar que esas aguas que se van a usar para regar otro tipo de cultivos no van a contaminar los acuíferos?", ha apuntado.

"Lo que echamos a la tierra vuelve a nosotros después a través de los alimentos, del agua, del aire... No podemos olvidarlo", ha añadido Senra.

Una de las cuestiones "especialmente preocupantes", a juicio de Senra, es que el tratamiento de regeneración de las aguas "va a estar en manos de operadores privadas".

"Una actividad tan sensible no puede ser un negocio, todo el ciclo del agua debería ser de gestión pública. Además, ¿quién pagará estos procesos? Los agricultores en el agua de regadío", ha sentenciado Senra.