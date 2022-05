Silva, tras el fallo que obliga a la Diputación de Pontevedra a convocar un pleno: "El PP es el partido de la sangre"

PONTEVEDRA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, ha salido al paso de las declaraciones del grupo provincial del Partido Popular que en las últimas horas valoraba como una "victoria política y judicial" la sentencia del Juzgado contencioso administrativo número 2 de Pontevedra, que da la razón a los populares y ordena a la administración provincial a convocar el pleno extraordinario por el caso del enchufe de la cuñada de la presidenta.

Carmela Silva ha asegurado que "al Partido Popular, que tiene como objetivo la destrucción del adversario político, le encanta la sangre". "Son el partido de la sangre. Es muy triste. A mí me dan pena", ha agregado.

Respondiendo a las preguntas de los periodistas en el transcurso de una comparecencia de prensa, la mandataria provincial ha recomendado a los diputados del PP que este jueves exigían su dimisión "que abandonen toda posibilidad de que la presidenta de la Diputación vaya a hacer caso de un modo tan indecente de hacer política".

Según Carmela Silva "el Partido Popular hace política indecente" y se ha preguntado "cómo tiene tanta caradura el partido de la corrupción", al respecto de lo que se ha referido a las sentencias por corrupción contra el PP.

Silva ha reiterado que "esta presidenta es intachable" y que "nunca he ido a un juzgado". "Nunca, en mi vida, ni como testigo", ha apostillado.

Respecto a la petición de explicaciones que le reclama el PP, ha indicado que "no tiene nada que explicar, porque hay una sentencia" sobre un caso en el que ella "no" fue "ni imputada, ni investigada". "Ni me llamaron como testigo, porque no había ni siquiera indicios de mi participación", ha aputando, aludiendo al propio fallo judicial.

ELLA NO DECIDE LOS PLENOS, DICE

Además, ha explicado que "la presidenta no decide si hay plenos, esto está tasado en la ley", por lo que ha que "es el secretario del pleno el que informa si considera que ese es un asunto a tratar o no".

En este caso, el Juzgado contencioso administrativo consideró que no, pero Carmela Silva recuerda que "hay muchas sentencias que avalan su posición" y señala que "también el fiscal que analizó esta denuncia del Partido Popular dijo que había que inadmitir el recurso".

"Yo no comparto su sentencia, pero la admito porque yo sí que soy una demócrata y ni siquiera la critico", ha añadido.

"IMAGEN PATÉTICA"

Para la presidenta de la Diputación de Pontevedra los diputados del PP que comparecieron en rueda de prensa estaban "sobreactuando" y ofrecieron "una imagen patética" con sus "grandilocuencias" y una "sobre escenificación".

"Todas las calumnias, los insultos, las descalificaciones, toda aquella gente diciendo las barbaridades que dijeron ayer (por este jueves), a mí me dan mucha pena", ha dicho Carmela Silva. "Que sigan por ese camino, que nosotros seguiremos por el nuestro que es construir provincia y levantarnos cada mañana sonriendo, porque cumplimos con aquello para lo que sirve la política que es para cambiar el mundo", ha concluido.