Sito Miñanco se sentará en el banquillo por blanqueo el martes mientras el juicio de Oubiña contra Avendaño se aplaza

Publicado 23/02/2018 19:20:49 CET

PONTEVEDRA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, se volverá a sentar en el banquillo de los acusados el próximo martes juicio por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, el mismo día en que estaba previsto que se celebrase el juicio de Laureano Oubiña contra Carmen Avendaño y que ha sido aplazado.

Fuentes judiciales han confirmado que el juicio ha quedado suspendido por la ampliación de la demanda de Laureano Oubiña, cuya defensa pidió en una vista previa el pasado mes de enero que se adjuntase como documentación la grabación de la entrevista radiofónica en la que la presidenta de Érguete --asociación de lucha contra el narcotráfico--, Carmen Avendaño, dijo que había traficado con otras sustancias al margen de hachís y cannabis.

"No tengo el sentimiento de haber ofendido a este señor. Dije lo que dije, lo mantengo y lo sostengo. Si he hecho alguna manifestación no ha sido ofensiva, sino basada en hechos reales", afirmó el pasado mes de enero Carmen Avendaño, tras la vista previa en la que Laureano Oubiña pedía que se retractase de sus palabras, a cambio de lo que retiraría la demanda.

Ese mismo día, a la salida del juzgado, la presidenta del colectivo antidroga explicó que cuando declaró que había traficado con otras sustancias, se refería "al tabaco". "En ningún momento mencioné la cocaína, la heroína, ni ningún otro tipo de drogas", argumentó.

SITO MIÑANCO, DESDE LA CÁRCEL AL BANQUILLO

En todo caso, mientras que el juicio que enfrenta a Oubiña y Avendaño queda aplazado, quien sí se sentará en el banquillo es Sito Miñanco, que en este momento se encuentra en prisión provisional después de que, durante su régimen de semilibertad, haya sido de nuevo detenido en un macrooperativo que se ha saldado con 40 arrestados en toda España, entre ellos, el hijastro de Oubiña y la hija de Miñanco en Galicia.

Concretamente, el juicio contra Sito Miñanco (en prisión de nuevo tras la detención de la 'Operación Mito') y cuatro familiares, para los que la Fiscalía pide seis años de prisión y una multa de 10 millones de euros, comenzará con las cuestiones previas el próximo martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, a partir de las 10,15 horas.

En su escrito con fecha de noviembre de 2016, recogido por Europa Press, el fiscal Jesús Calles Villamandos pidió también cerrar la inmobiliaria que se usaba supuestamente para el blanqueo de capitales, San Saturnino, y que precisamente protagonizó el registro más largo en la villa de Cambados el 5 de febrero, cuando se desplegó la 'Operación Mito', y tuvo a la localidad arousana en el punto de mira de la lucha contra el narcotráfico.

De hecho, el Ministerio Público solicita en su escrito que la Audiencia acuerde la "clausura definitiva" de la agencia inmobiliaria San Saturnino, así como el comiso de la "totalidad" de los bienes que fueron adquiridos, según el escrito jurídico, a través de dinero procedente supuestamente de la actividad delictiva.

SIGUIERON FUNCIONANDO

Cuando fue detenido el pasado 5 de febrero, Sito Miñanco disfrutaba de una situación de semilibertad en Algeciras, donde formalmente trabajaba en un aparcamiento y colaboraba con una ONG, mientras que solo podía viajar a Galicia de forma esporádica, en alguno de sus días de permiso, si bien no podía vivir en la Comunidad gallega.

En este tiempo, siguieron funcionando varios negocios que se incluyeron en la investigación por blanqueo pendiente de juicio y que fueron registrados por la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) en un operativo que se llevó a cabo en varias provincias españoles, con actuaciones en Cambados o Baiona en el caso de la pontevedresa.

En el escrito de Fiscalía para el juicio que tendrá lugar el próximo martes en la Audiencia Provincial de Pontevedra, se enumera la actividad de la inmobiliaria San Saturnino, sociedad constituida en 1985, que posteriormente fue vendida a la que era la esposa de Sito Miñanco en 1987.

La Fiscalía señala, asimismo, que con el "auxilio de quienes fueran su esposa y cuñada, (Sito Miñanco) ha ido destinando las cantidades de dinero procedentes del narcotráfico a la adquisición de inmuebles", los cuales se enumeran en el documento de conclusiones.

Además de estas actuaciones, Fiscalía también relata las acciones realizadas a través de la sociedad Jolva, constituida en 1988 por parte de la inmobiliaria San Saturnino representada por Sito Miñanco y por la mercantil JAM S.L., al 50% cada uno de sus socios. En esa misma fecha, la sociedad ya compró un terreno de 12.906 metros cuadrados frente a la playa de Montalvo, en el municipio de Sanxenxo (también bajo la lupa en la nueva investigación judicial de la Audiencia Nacional desplegada este mes de febrero).

"LOS DE SIEMPRE"

En días pasados, y tras el dispositivo desplegado contra la red de Sito Miñanco, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) aseguró que este caso es "excepción que confirma la regla" en la actual lucha contra la droga en Galicia. "No deja de ser como al final tiene que volver una persona de los 80-90 para hacer algo como es dominar el proceso; en nadie de los jóvenes hemos visto eso", ha afirmado.

Así, y en una entrevista con Europa Press, el alto mando policial manifestó que, aunque redes como la que se atacó policialmente "parecía que no existían" (en Galicia), esta situación "no debe llevar ahora a modificar el discurso": "Si tal, a matizarlo, pero nosotros con carácter general, seguimos diagnosticando que aquí sigue en vigor la figura del narcotransportista". Es decir, hay "grupos en la ría de Arousa que con carácter general no tienen el nivel de actividad de la época de Sito Miñanco, lo que es dominar el proceso", ha expuesto, antes de remachar: "Tenemos que ver este episodio como algo de los de siempre".

SECUESTRO DE 'FARIÑA'

Además de la coincidencia en el tiempo los dos señalamientos judiciales --uno de ellos aplazados--, la sesión penal que sí se celebrará tendrá coincidiendo con el estreno de la serie basada en el libro 'Fariña' del periodista Nacho Carretero, que ha sido denunciado por el exalcalde de O Grove, José Alfredo Bea Gondar, para pedir su prohibición de difusión.

El que fuera regidor popular depositó ya la fianza para que se prohíba la venta e impresión de más ejemplares de esta obra en la que relata la historia del narcotráfico en Galicia y que, tras conocerse esta noticia, disparó sus ventas en las librerías gallegas hasta agotarse los ejemplares.