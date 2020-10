SOS Sanidade Pública reclama más personal y fondos para AP y hospitales frente a la "política de pantalla" de la Xunta

Advierte de que entre el "temor y el estallido social hay una fina línea", por lo que reivindica "medidas preventivas" y "esperanza"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma SOS Sanidade Pública ha reclamado este miércoles más personal y fondos para los centros de Atención Primaria y hospitales de Galicia frente a la "política de pantalla" del Gobierno de la Xunta.

Así lo han manifestado, en rueda de prensa, representantes de la plataforma, que han denunciado que "la Xunta está marginando la sanidad pública", al tiempo que han avisado de la "situación crítica" de los centros de salud en Galicia.

El portavoz de la plataforma, Manuel Martín, ha calificado de "inaceptable" que los pacientes "tengan que esperar haciendo cola en la calle" o que aguarden "más de 15 días" en algunos casos para recibir atención telefónica. "La gente necesita tener acceso al sistema de entrada", ha afirmado en relación a la Atención Primaria, para advertir de que "se está poniendo en riesgo la salud y la accesibilidad".

"No se está haciendo prevención de salud", ha subrayado Manuel Martín, quien ha comentado que aseguradoras "ofrecen seguros basura a 15 euros al mes". A ello ha sumado que hay "hospitales semiparalizados", lo que repercute en el "incremento de las listas de espera" que "la Administración (autonómica) no pone en conocimiento de la población".

De este modo, ha manifestado que persona con patologías graves "no están recibiendo en tiempo y forma" asistencia. Ello, ha abundado, conlleva un "incremento de la mortalidad", que ha cifrado en un "40%", "no sólo por Covid, sino porque hay gente que no está recibiendo tratamiento", ha matizado.

"ACTUACIÓN RÁPIDA Y CONTUNDENTE"

Por ello, la plataforma SOS Sanidade Pública reclama en Galicia una "actuación rápida y contundente" por parte de la Xunta ante el "malestar social". "No podemos basar la estrategia en meter miedo", ha avisado, por lo que exigen un "plan urgente para la recuperación de la Atención Primaria", con "recursos y personal".

A esto ha sumado el papel de los ayuntamientos como "herramienta fundamental en la lucha contra la Covid", por lo que han criticado que "no se está contando" con ellos, por lo que la plataforma apela a una "implicación social" de las instituciones.

RESIDENCIAS

Asimismo, ven "inaceptable" la situación de las residencias de mayores en Galicia, por lo que demandan una "auditoría para conocer sus problemas y deficiencias". "La Administración tiene que hacerse cargo de esta situación", han reclamado.

Manuel Martín ha incidido en el "malestar" del personal y de la población que "culpa a los trabajadores" ante la "inacción y falta de interés de la Administración". Frente a ello ha valorado la "generosidad importante" de partidos políticos y sindicatos representados en la plataforma en el consenso. "Hay que levantar una gran la para hacer frente a esta situación", ha apelado.

A ello ha sumado las mociones presentadas en ayuntamientos y diputaciones para "exigir todo esto". También han reivindicado como "fundamental" al Consello Técnico de Galicia "que se reunió durante más de un año" y está "paralizado" lo acordado en el mismo. "Si queremos salir del problema, hay que ir con la Atención Primaria, las autoridades locales y la población para afrontar la situación", ha sentenciado.

En este sentido, la portavoz parlamentaria de sanidad del BNG, Montse Prado, ha incidido en la "grandísima preocupación en la sanidad pública del país" para la que "se requieren medidas excepcionales" mientras "el Sergas no está ofertando ninguna". "Tiene la sanidad del país en situación de anemia", ha añadido.

Por ello, ha afirmado que "no se puede seguir con el plan anémico de antes de la pandemia" porque la Atención Primaria "necesita recursos" y la Xunta "está tardando", por lo que ha criticado que vaya "detrás del virus", ha comentado en relación al contexto actual por la Covid-19.

Por su parte, el portavoz de la plataforma en Compostela, José María Dios, ha destacado que "hace 20 días" solicitaron una entrevista con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, "y no contestó" y "hace 15 días" con el gerente del Sergas, José Flores, del que tampoco han tenido respuesta.

Tras insistir en el "cabreo generalizado" de los profesionales y pacientes, el doctor Dios ha lamentado las "agresiones verbales" a trabajadores de la sanidad gallega debido a la situación actual. Por ello, llama a sacar del "cajón" las medidas acordadas el año pasado en el Consello Técnico porque "si no las ponen en marcha estamos como en marzo". "El gobierno del PP no hizo nada", ha lamentado y ha apostillado que "esta administración no quiere invertir en sanidad" para calificar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "como buen privatizador".

MÁRKETING

Por su lado, Maica Bouza, de CCOO, ha señalado que "el PP de Galicia tiene una buena política de márketing basada en echar balones fuera y culpar a otros de sus decisiones". "Defendemos una sanidad pública y universal que no tenemos en estos momentos", ha reprochado, para reivindicar "medidas preventivas" y no "decisiones post" frente a la "política de pantalla" de la Xunta.

Por ello, insisten en "reforzar el personal" de primaria y hospitales; así como soluciones para las residencias. "Menos política de propaganda, menos política de pantalla y más transparencia", ha demandado Maica Bouza. Al hilo de ello, por parte de Podemos Galicia, Verónica Hermida, ha reclamado que "el Sergas escuche de una vez" y ha defendido las mociones en ayuntamientos y otras instituciones.

PLAN DE CONTINGENCIA

Con todo, Manuel Martín ha insistido en que no tienen constancia de "un plan de contingencia" por parte de la Xunta para la sanidad gallega y ha lamentado que "numerosos hospitales han paralizado la actividad quirúrgica", pero desconocen cuántos porque no les facilitan los datos. "No hay ninguna información real de lo que está ocurriendo", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que "la gente se queja porque no hay asistencia adecuada", al tiempo que advertido del "temor y frustración" de la sociedad. "Entre el temor y el estallido social hay una fina línea", ha concluido. "Nos tienen que dar esperanza", ha reclamado.