Subida del salario mínimo en Galicia: de los 1.306 euros que plantean CC.OO. y UGT a los 1.375 que reclama la CIG

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varios billetes - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos reclaman subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) para el año que viene que, en el caso de Galicia, van de los 1.306 que plantean CC.OO. y UGT --una demanda que se extiende al conjunto estatal-- a los 1.375 que reclama la CIG.

En un escenario inflacionista agravado por la crisis de Irán, la presión de los precios, más acusada en la comunidad gallega, apunta a una pérdida de poder adquisitivo de los asalariados.

Un "empobrecimiento" al que la central nacionalista pone cifras: según los datos que maneja su secretario xeral, Paulo Carril, de 2017 a 2026 el sueldo medio de los gallegos ha experimentado un crecimiento del 24,1%, frente al 25,3% que se han incrementado los precios.

"Lo que pasa es que lo que más sube" son aspectos básicos para la ciudadanía, según advierte, en declaraciones a Europa Press, el líder de la CIG, y así, apunta la siguiente evolución de los precios en este periodo de una década: los alquileres subieron un 60,8%, de acuerdo con sus números, de modo que uno promedio ha pasado de costar 385 euros al mes a 619 euros al mes.

Mientras, la compraventa de vivienda libre, por su parte, registra entre 2017 y 2026 un alza del 38% que "oscila del 39% al 79% en función de las ciudades", según la información que maneja Carril.

De acuerdo con el análisis de esta organización sindical, el gasóleo es un 75,4% más caro ahora que entonces, la gasolina se ha encarecido un 58,9%, el gas un 77,4%, los alimentos un 40,9%, las bebidas no alcohólicas un 48,5% y, en la electricidad, el mercado mayorista arroja un alza del 184,5%, mientras la factura doméstica se anota un aumento del 29,8%. "Mientras tanto, las empresas del IBEX 35 obtuvieron en 2025 los beneficios más altos desde 2017, de 75.000 millones de euros, un 61,9% más", denuncia Paulo Carril.

Por eso ve que "debería darse de inmediato" la subida del salario mínimo interprofesional: "Es de justicia", asevera. Si bien considera que no se debería "fiar todo" a este aumento "sin resolver" los incrementos atrasados de 2026. Y es que la CIG toma como referencia la Carta Social Europea, que establece como recomendación que el salario mínimo se sitúe en torno al 60% del salario medio del país para garantizar una vida digna.

Por parte de CC.OO., su secretario de negociación colectiva en Galicia, Armando Iglesias, señala a Europa Press que la subida salarial de 2019 a 2026 --a mes de junio-- es del 25,8% y en ese mismo periodo el IPC alcanza, según sus datos, el 25,2%. "Esto quiere decir que hay una mejora del poder adquisitivo del 0,6%", afirma.

"Puede parecer que estamos en una situación adecuada, pero no perdamos de vista que el IPC en septiembre alcanzó en Galicia el 5,5%, por tanto estamos cerca de que haya a final de este año una pérdida importante de poder adquisitivo", advierte.

De ahí que defienda la propuesta que, junto a UGT, lanza su sindicato --la subida del 7% del SMI, hasta 1.306 euros--. "No perdamos de vista también que, en este momento, los trabajadores están destinando un 80% del salario para afrontar el coste de los alquileres", avisa. Y pide "regular" este precio, porque "tiene que ir ligada una cosa a la otra".

En el mismo sentido, fuentes de UGT Galicia consultadas por Europa Press se retrotraen al inicio de los gobiernos de Pedro Sánchez (2018) para resaltar que el SMI experimentó un alza del 66%, de 736 a 1.221 euros, y para concluir que, "en términos reales, con una subida en este mismo periodo de los precios de hasta el 23%, implica una ganancia de poder adquisitivo de unos 40 puntos".

Reconocen desde esta organización que "algunos pueden considerar" su reclamación --la de CC.OO. y UGT-- "insuficiente" pero piden "mirar hacia atrás, de dónde se partía", pues "se está hablando de una subida de casi un 70%".

"Nosotros siempre dejamos claro que nuestro objetivo es seguir trabajando porque el SMI suponga el 60% del salario medio, como fija la Carta Social Europea", indican las fuentes de UGT. "El movimiento se hace andando", apostillan.

Según explican, la exigencia del 7% "está fundamentada, de entrada, en la evolución general de los salarios, en el entorno del 5%, con el fin de trabajar para que esta renta mínima se acerque al 60% de la retribución media". "A eso se le suma un desfase de casi dos puntos, por el repunte inflacionista que se registra desde el verano, para evitar que se pierda poder de compra", finalizan.

DÍA DE LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

Precisamente este sábado, 17 de octubre, se celebra el día internacional para la erradicación de la pobreza. Al respecto, y a tenor de estos números, la CIG avisa de un "empobrecimiento generalizado".

En concreto, alerta de que un 34,1% de los asalariados gallegos tenía en 2025 --último ejercicio del que dispone de cifras cerradas-- ingresos inferiores al SMI. Este porcentaje era del 26% en 2009. "Si tenemos en cuenta la subida del sueldo mínimo, imagínate la caída que ha habido", denuncia Paulo Carril.

CAMPAÑA Y HUELGA

En este contexto, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presidió la semana pasada la primera reunión de la comisión asesora que elaborará el informe para fijar el salario mínimo interprofesional de 2027.

Esta misma semana, los sindicatos UGT y CC.OO. pidieron que suba, como mínimo, un 7%, hasta los 18.290,58 euros anuales ó 1.306,5 euros mensuales por 14 pagas (unos 85,5 euros más al mes que ahora).

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, no descarta la puesta en marcha de medidas adicionales para paliar el impacto en el bolsillo de las familias del aumento del coste de la vida, al tiempo que confía en poder aprobar la subida del SMI antes de las elecciones, convocadas para el próximo 29 de noviembre.

Antes, el próximo 11 de noviembre, está convocada una huelga general en la que los sindicatos llevarán a las calles, entre otras, la demanda de un aumento del salario mínimo.

SALARIO MEDIO, COSTE SALARIAL Y PESO POBLACIONAL

El último dato de la encuesta anual de estructura salarial que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) es el relativo al año 2024, para el que sitúa el salario medio en Galicia en 26.547,27 euros, lo que supone un aumento del 5% respecto a 2023, aunque es casi 3.000 euros inferior a la media española, que se eleva a 29.540 euros.

Por su parte, según la encuesta de coste laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste salarial se situó en Galicia en el segundo trimestre de este año 2026 en 2.174,28 euros, un 2,9% más en comparación interanual, y fue de 17,09 euros por hora efectiva (+4,4%).

Por su parte, el Instituto Galego de Estatítisca (IGE) constata que la población asalariada gallega está más envejecida que la española. En la población joven asalariada (menor de 36 años) existe "una gran diferencia", apunta, entre el peso de su masa salarial y el peso poblacional en el conjunto de personas asalariadas: en Galicia esta diferencia es de 8,9 puntos y en España de 10,3.

En la comunidad gallega, implica que el 27,1% de la población asalariada recibe el 18,3% de la masa salarial.

En el resto de grupos de edad, la proporción de masa salarial supera a la de población: el grupo de 46 a 55 años es el que presenta una situación más favorable, con el 28,7% de los asalariados absorbiendo el 33,5% de la masa salarial.