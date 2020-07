El Supremo desestima el recurso de Galicia en Común sobre las elecciones en A Mariña al verlo "genérico e indeterminado"

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala III del Tribunal Supremo ha avalado la celebración en A Mariña (Lugo) de las elecciones gallegas este domingo tras desestimar el recurso presentado por Galicia En Común-Anova Mareas en contra de la resolución de la Junta Electoral Central.

El candidato de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, anunció hace unos días que su formación recurriría ante el Tribunal Supremo la decisión de la Junta Electoral Central de permitir el voto en A Mariña, comarca que tuvo que ser confinada por un rebrote.

En el recurso, Galicia en Común-Anova Mareas acusa al presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, de haber abierto algunas zonas de la comarca como una medida "electoralista". Completa sus argumentos con la invocación del derecho de los vecinos de A Mariña a ejercer el voto "en condiciones de igualdad" y con las máximas garantías "de seguridad sanitaria".

El juicio de la Sala no ha procedido a acordar la medida solicitada porque entiende que "no es coherente" la urgencia a la que hace referencia Galicia En Común. "Ese tiempo que se ha tomado la recurrente no es coherente con la gravedad de la situación a la que se refiere y resulta contraindicado con la posibilidad de adoptar medidas eficaces si es que procediera ordenarlas", esgrime el auto.

En concreto hace referencia a que el recurso se presenta a las 14.14 horas del 10 de julio cuando el acuerdo de la JEC contra el que recurre se adoptó veinticuatro horas antes.

Asimismo, el escrito pone en valor el carácter "genérico e indeterminado" de la cautela solicitada por Galicia En Común porque el recurso "no consiste en otra cosa" que en pedir que se cumpla la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

En paralelo, la Sala no aprecia la relación de la petición con el acuerdo de la JEC contra el que se dirige este recurso pues no sabe en qué "aspecto singular" debería haber resuelto de otro modo a como lo ha hecho.

En el escrito, el Supremo entiende que "no procede" abrir la pieza de medidas cautelares porque el recurso de Galicia en Común no pide ninguna en concreto y por lo tanto "carece de sentido oír a la Junta Electoral Central al respecto".