Suspendida en Meis una fiesta con chicas en 'topless' y churrasco que el ayuntamiento ordenó paralizar

Actualizado 02/08/2019 13:58:35 CET

MEIS (PONTEVEDRA), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un club de alterne de Meis (Pontevedra) ha suspendido una fiesta de chicas en 'topless' y churrasco gratis para la clientela, de la que el Ayuntamiento había dado orden para su paralización.

Según ha explicado a Europa Press la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, de la organización de esta fiesta, que incluía la inauguración de una terraza tipo 'chill-out', tuvieron conocimiento por anuncios de radio y por los comentarios surgidos en el municipio.

Tras tener constancia de ello, comprobaron que la terraza que pretendían inaugurar no tenía permiso municipal, por lo que se hizo una inspección por parte del ayuntamiento. También se pidió un informe al asesor jurídico que trasladó que la actividad prevista con las chicas en 'topless' "estaba expresamente prohibida por la Ley de Espectáculos Públicos de Galicia", ha comentado la regidora.

Por otra parte, ha señalado que el Ayuntamiento también se puso en contacto con la Fiscalía y la Guardia Civil, en este último caso para que notificase al local la orden municipal sobre la paralización de la actividad prevista.

Sin embargo, la alcaldesa ha precisado que un representante del local comunicó que "por la presión mediática ya iban a desmontar las carpas", ha explicado sobre la decisión de suspender la fiesta prevista. Con todo, Marta Giráldez ha confirmado que han pedido a la Guardia Civil que verifique si finalmente es así.

"No tenían licencia municipal y me imagino que saben que esto no se puede hacer", ha expuesto la alcaldesa, quien ha avanzado que van a revisar las licencias concedidas a los dos clubs de alterne que hay en Meis para ver "si se ajustan" a los términos de una concesión otorgada durante el gobierno del PP, según ha recordado.