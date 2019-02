Tania Varela muestra su "rechazo" al tráfico de drogas y pide la nulidad de los pinchazos telefónicos

Actualizado 28/02/2019 17:35:55 CET

Declara que su actividad siempre fue legal y justifica su patrimonio con su actividad como letrada de causas "cien por cien civiles"

PONTEVEDRA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'narcoabogada' Tania Varela ha negado este jueves la acusación de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas por la que está siendo juzgada en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, al tiempo que ha expresado ante el tribunal su "rechazo" al tráfico de drogas.

Además, la cambadesa ha pedido la nulidad de los "pinchazos" telefónicos que obran en la instrucción de este caso y ha negado una relación sentimental con David Pérez Lago, con quien colaboró para introducir cocaína por la costa gallega, unos hechos por los que fue condenada en el año 2011 a siete años de cárcel por la Audiencia Nacional.

La Fiscalía pide para ella una pena de tres años y medio de prisión y que se le imponga una multa de 220.000 euros por blanquear dinero del narcotráfico a través de la sociedad mercantil Promociones Rialto 72-74.

Durante la vista oral Tania Varela ha sostenido que su actividad siempre fue legal, ha justificado su patrimonio con su actividad como abogada de causas "cien por cien civiles" y su gestión en otros negocios como el inmobiliario o la representación de firmas de moda, descartando que hubiese llevado casos de narcotráfico en su despacho de Cambados.

También ha citado como fuente de sus ingresos su labor al frente del Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Cambados o su trabajo con la cofradía de pescadores de este municipio.

Tania Varela también ha contado que cuando en marzo de 2018 fue detenida en la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú, tras permanecer fugada durante casi cinco años, estaba "abatida" porque ella "nunca" estuvo "relacionada con el mundo de la delincuencia".

La acusada, que solo ha aceptado responder a las preguntas de su abogado, ha circunscrito al ámbito del "asesoramiento profesional" su contacto con el hijastro de Laureano Oubiña, David Pérez Lago.

"ESTRATEGIA DE DEFENSA"

"Yo no sabía quién era, ni que era narcotraficante", ha señalado. En este sentido, ha argumentado que cuando en un anterior juicio dijo que había mantenido una relación sentimental con él era "como estrategia de defensa".

Actualmente, ha declarado, "él me odia" algo que ha achacado a que "no" accedió "a tener una relación con él" y porque sí la tuvo con Alfonso Díaz Moñux, al que asesinaron de dos disparos en su presencia. Él era el abogado de Pérez Lago en la causa por la que fueron ambos condenados por narcotráfico, lo que llevó a la pareja a sufrir "represalias y amenazas".

Esa versión ha sido ratificada a través de videoconferencia por el propio Pérez Lago, que ha limitado su contacto con Varela a cuestiones "profesionales" de índole legal, ha negado tener negocio alguno con la abogada y ha contestado reiteradamente con un "no me acuerdo" a las cuestiones concretas plantadas por el fiscal sobre los supuestos vínculos con ella.

El abogado de la procesada, Bernardino Rodríguez, ha pedido la nulidad del proceso judicial alegando que hay defectos en la instrucción, ya que los "pinchazos" telefónicos practicados a su clienta fueron autorizados después de ser efectivos, una cuestión a la que se opuso el fiscal Pablo Varela y que resolverán en la sentencia las magistradas que conforman el tribunal provincial. El juicio continuará el próximo jueves 7 de marzo.

"TRÁTENLA CON CARIÑO"

En conversación con los periodistas Bernardino Rodríguez, abogado de Tania Varela, ha desvelado sobre su clienta que "su deseo es poder volver a actuar como letrada". "Es una magnífica abogada", ha concluido.

También ha informado que Tania Varela lleva algo más de una semana en la prisión pontevedresa de A Lama y ha confirmado que ya trabajan para que obtenga "todos los beneficios penitenciarios a los que tenga derecho", como permisos o salidas de fin de semana.

El letrado también ha valorado la "firmeza" en las afirmaciones de su clienta o la forma en la que se expresa que, según ha considerado, "evidentemente demuestra que es inocente". "Ser inocente, en esta vida, supone a veces tener que aguantar chaparrones. Nada mas que les recuerdo a nuestro señor Jesucristo lo que le pasó", ha añadido este abogado.

Finalmente hizo una petición dirigida a los medios de comunicación: "Trátenla con cariño, no me la acosen". A continuación añadió: "Trátenla como una persona, no como un mono de feria".