Tellado no aclara si el PPdeG pactará con Vox en las municipales porque este partido "no existe en Galicia"

Publicado 07/12/2018 14:20:08 CET

Pide "respetar" los procesos electorales en la Comunidad gallega, donde gobierna la "estabilidad" del PP por "no dejarse llevar por extremismos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha evitado aclarar si los 'populares' pactarían con Vox en las próximas elecciones municipales en Galicia porque el partido de Santiago Abascal --ha apuntado-- "no existe" en la Comunidad.

En una rueda de prensa ofrecida este viernes, el número dos del PP gallego, respondiendo preguntas de los periodistas, ha pedido "no hablar de supuestos que no existen", al tiempo que ha asegurado que ese escenario "no se da ni se va a dar".

"Esa situación no se da gracias a que el PP tiene sido una fórmula eficaz contra el nacionalismo en Galicia. (...) Sigamos confiando en el PP, que fue capaz de parar el nacionalismo, de defender los intereses generales de Galicia y de que Galicia no fuese un terreno de confrontación", ha manifestado.

Y es que, tras el resultado de las elecciones autonómicas en Andalucía el pasado domingo, en las que Vox ha conseguido tener representación en una institución legislativa por primera vez, Tellado ha apuntado a la "responsabilidad" del PSOE del crecimiento de este partido, porque "se apoya en extremistas para gobernar España".

EL PP "NO SE DEJA LLEVAR POR EXTREMISMOS"

En el lado opuesto, Tellado ha situado a Galicia, donde "gobierna un partido que reivindica que ser gallegos y españoles forma parte de la misma identidad". Así, ha celebrado que el PP gobierne en la Comunidad con una "estabilidad que no se deja llevar por extremismos".

"En Andalucía, los andaluces votaron libremente y cada uno votó lo que quiso. Hay que respetar a quién votó a Vox, como punto de partida esencial", ha manifestado, para después asegurar que "el planteamiento" es que el resultado de los comicios "marcó un deseo ampliamente de cambio", después de que el PSOE-A de Susana Díaz cayese en 14 escaños.

Por tanto, Tellado ha apelado a "respetar" los resultados electorales, tanto en Andalucía como en Galicia e, insistiendo sobre un hipotético acuerdo con Vox, ha asegurado que el PP mantiene "un pacto con los gallegos". "Quédense con que, en Galicia, ese escenario no se da ni se va a dar", ha sentenciado.

"NO VE UN CAMBIO DE POSTURA" EN EL PP NACIONAL

Asimismo, cuestionado sobre si el discurso del presidente del PP nacional, Pablo Casado, durante la campaña electoral en Andalucía se corresponde con el de una derecha moderada, el secretario general de los 'populares' gallegos ha respondido que "no hay un cambio de posición ideológica".

"No se puede confundir la vehemencia y la claridad con la que uno habla con la modificación de posiciones ideológicas. El PP está donde siempre estuvo, defendiendo lo que siempre defendimos", ha continuado Tellado, para decir que "no ve un cambio de postura".

Además, ha asegurado que "el Pablo Casado "de antes de la moción de censura y el Pablo Casado de después de la moción de censura" es "el mismo". A renglón seguido, ha criticado que "el que cambió es Pedro Sánchez".

Así, a su modo de ver, "la ciencia debería estudiar" el caso del secretario general del PSOE y actual líder del Ejecutivo central, quien --en palabras de Tellado-- es "el ejemplo de renovación celular en un período de tiempo cortísimo". "Al acceder a Moncloa es un hombre nuevo que ni siquiera defiende lo que defendía antes ni es capaz de criticar lo que criticaba antes", ha esgrimido.