Tellado (PPdeG) tacha de "moroso" al Gobierno por su deuda con las CCAA y ve a G. Caballero como "tonto útil" de Sánchez

Publicado 06/09/2019 13:26:08 CET

Los populares gallegos acusan al presidente en funciones de emplear los fondos autonómicos como "instrumento" de "chantaje" para la investidura

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha tachado de "moroso" al Gobierno central por la deuda de 700 millones de euros que reclama la Xunta de Galicia y ha lamentado que el PSdeG "rompa la unanimidad" de los grupos políticos gallegos en esta reivindicación y que su líder, Gonzalo Caballero, sea "un cómplice necesario o tonto útil" del presidente del Ejecutivo estatal en funciones, Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa celebrada este viernes en el Parlamento, el número dos de los populares gallegos ha recordado a los socialistas que los 75 diputados autonómicos se deben "única y exclusivamente a Galicia y a los gallegos" por encima de "intereses partidistas".

Y es que, según palabras de Tellado, Gonzalo Caballero "cree que su única función es convertirse en el palmero de Pedro Sánchez". A continuación, ha criticado que el líder del PSdeG, que "ahora reconoce" que el Ejecutivo en funciones "le debe dinero" a Galicia, "miente descaradamente diciendo que no puede". "La realidad es que el Gobierno puede, pero el Gobierno no quiere", ha subrayado.

El secretario general de los populares gallegos ha criticado que desde Moncloa se "siguen negando" las partidas a las autonomías "cada vez con menos motivos y cada vez con menos capacidad de defender lo indefendible".

Además, se ha servido de un informe jurídico elaborado por la Xunta que argumenta que "no es verdad" --ha explicado Tellado-- que el Gobierno no pueda hacer las transferencias por estar en funciones. "Cuando no estaba en funciones tampoco lo hizo", ha añadido.

"No hay motivos para que el Gobierno de España retenga confiscados esos fondos que no le pertenecen", ha advertido, al tiempo que ha manifestado sus sospechas de que Sánchez utiliza estos recursos "como instrumento necesario para un chantaje político" para sacar adelante la investidura.