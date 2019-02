La titular de Igualdade de la Xunta elude ahora opinar sobre reformar la ley del aborto: "Hay muchas sensibilidades"

Publicado 14/02/2019 15:19:37 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral de Igualdade de la Xunta, Susana López Abella, que el pasado viernes rechazaba la propuesta del líder del PP Pablo Casado de reformar la ley del aborto, ha eludido ahora opinar al respecto y ha apuntado únicamente que hay "muchas sensibilidades en la sociedad", centrándose en poner en valor las políticas que se desarrollan en defensa de la igualdad en Galicia.

En el transcurso de la presentación de unas jornadas sobre violencia que se celebrarán del 18 al 20 en Santiago, preguntada de forma directa por la propuesta del líder del PP, Pablo Casado, de volver a la ley del aborto de supuestos del año 1985, Susana López Abella ha subrayado que no tenía "nada más que opinar, hay muchas sensibilidades en la sociedad y hay que respetarlas todas".

"No tengo más que opinar", ha repetido en dos ocasiones, optando por poner en valor los pactos en contra de la violencia de género en Galicia y no entrando a valorar específicamente las propuestas de partidos como Vox o su acuerdo con el PP en Andalucía.

López Abella ha recordado que en Galicia, el Partido Popular apoyó este martes una moción, aprobada de forma unánime, que pedía instar a la Xunta a "rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que exponen la supresión o reducción" de las medidas de protección de las mujeres.

"El arco parlamentario y la Xunta de Galicia lo tienen clarísimo, Galicia está dando pasos muy importantes", ha asegurado, remarcando que se va a trabajar "en un pacto autonómico contra la violencia de género" y con el acuerdo de seguir desarrollando la ley integral contra la violencia de género.

Ha puesto en valor las medidas adoptadas en 2007 --la ley aprobada cuando gobernaba el bipartito de PSdeG y BNG en la Xunta-- y en 2016, ya con gobierno del PP, y las ayudas autonómicas a víctimas de violencia de género, que serán ampliadas a las víctimas vicarias, esto es, a los hijos de mujeres maltratadas.

"Galicia está dando pasos importantes en comparación con otras comunidades autónomas", ha reivindicado, para puntualizar a continuación que como secretaria xeral de Igualdade lo que le "preocupa" es que Galicia cumpla con las medidas del Pacto de Estado y con los acuerdos parlamentarios y la ley acordada en 2007.

"Lo que me incomodaría es que no fuéramos capaces de sacar adelante todos los acuerdos que se están realizando en el Parlamento, que está siendo un ejemplo con respecto a otros parlamentos", "lo demás son cuestiones que a mí como secretaria xeral de Igualdade no me preocupa", ha concluido.