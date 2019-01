Todos los acusados de la 'Trucarro', a un paso de ser absueltos tras quedar en nada el juicio

Actualizado 18/01/2019 12:22:33 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Todos los acusados de la operación 'Trucarro', que investigó la manipulación del kilometraje de vehículos de segunda mano que posteriormente eran puestos a la venta, están a un paso de ser absueltos al quedar en nada el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña (en la sede en Santiago).

El juicio ha quedado visto para sentencia este viernes después de que el pasado miércoles la Sala declarase nulas, por un defecto procedimental, las escuchas de las que derivan todo el caso que se remonta a 2008.

"Sin las escuchas no podemos celebrar el juicio", ha resumido el fiscal del caso, Jorge Fernández de Aránguiz, quien ha aportado el conjunto de autos habilitantes por el juzgado para las escuchas con el objetivo de que fuesen admitidas en esta sesión. Sin embargo, el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, Ángel Pantín, le ha dejado claro que su nulidad "está acordada y no hay más que decir", por lo que "no hay posibilidad de reconsiderarlo".

Llegados a este punto, el juez ha afirmado que se iba a seguir con el juicio hasta emitir sentencia resolutoria, por lo que ha pedido a las acusaciones si podían aportar alguna prueba no contaminada por las escuchas. El fiscal ha insistido en que no es posible, si bien la acusación particular contra Nené Barral --exalcalde de Ribadumia que reconoció en 2016 haber defraudado a Hacienda-- ha pedido su declaración y la del principal implicado en la causa, J.G., el dueño de un taller de O Milladoiro (Ames).

De este modo, J.G. se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras el único acusado que ha tomado la palabra ha sido Nené Barral --fue dueño de un taller en Vilagarcía que supuestamente vendió un coche trucado al cliente de esta acusación particular-- para solo contestar a preguntas de su abogada con el fin de declarar su inocencia y negar cualquier implicación en los hechos.

Finalmente, el juicio ha quedado visto para sentencia tras afirmar el juez que "no es muy difícil saber" cuál será el resultado de la sentencia, debido a la inexistencia de pruebas aportadas durante el juicio oral.