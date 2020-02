Trabajadores de las auxiliares y de la planta de Endesa en As Pontes cortan el tráfico en Pontedeume (A Coruña)

Publicado 06/02/2020 20:20:04 CET

Trabajadores de las auxiliares y de la planta de Endesa en As Pontes cortan el tráfico en Pontedeume

Trabajadores de la planta térmica de Endesa en As Pontes (A Coruña) y de sus compañías auxiliares han cortado en la tarde de este jueves el tráfico en la localidad de Pontedeume, como medida de movilización para exigir que se constituya la mesa de trabajo comprometida por los Gobiernos central y autonómico ante el cierre de la central.

Acompañados por delegados de CIG, CC.OO. y UGT, los trabajadores se han concentrado en la rotonda del puente de acceso a Pontedeume en demanda de una transición energética "justa" y de la convocatoria "inmediata" de la mesa de trabajo.

Alberte Amado (CIG) ha recordado que en esa mesa tendrían que estar representadas las distintas administraciones y la propia Endesa.

Al tiempo, ha criticado que todavía no se haya puesto en marcha, lo que ha interpretado como una muestra de "dejadez política".

"No entendemos por qué no se constituye", ha advertido y ha insistido en que, aunque la Xunta, "ya en campaña electoral", está "pidiendo que arranque la central", no está dando "propuestas concretas para que lo hagan".

"Nuestra intención es seguir movilizándonos hasta que consigamos esa mesa", ha zanjado.