El TSXG ordena repetir la votación en una mesa de Burela pero no se retrasará la constitución de la Diputación de Lugo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ordenado repetir la votación de una mesa electoral del ayuntamiento lucense de Burela, al estimar el recurso que presentó el partido Burela Sempre por seis votos que fueron declarados nulos y que podrían haberle permitido obtener un concejal.

La repetición de estas elecciones, sin embargo, no afectará a la constitución de la Diputación provincial de Lugo, conforme al artículo 205 de la Ley Electoral. El plazo previsto para el pleno constitutivo se mantiene así, según fuentes consultadas por Europa Press, entre el 10 y el 15 de julio.

En Burela, el PSOE había sido la lista más votada, con seis concejales y 1.878 votos --41,8%--, seguida del PP, con 4 --1.110 votos y el 24,71%-- y el BNG con 3 --813 votos y un 18,09%--. Sin embargo, Burela Sempre, que no obtuvo representación pese a conseguir 271 votos --un 6,03%--, presentó el recurso al entender que los seis votos anulados podrían darle un concejal en detrimento del BNG.

Ahora, el TSXG ha acogido el recurso contra el acuerdo de la Junta Electoral de la Zona de Mondoñedo relativo a la proclamación de electores en la circunscripción electoral de Burela.

SENTENCIA

El alto tribunal ha acordado declarar nula la elección celebrada en la Mesa Electoral 1.5.U de Burela y realizar una nueva convocatoria, para que se repita la votación en la mesa en el plazo de tres meses.

En la sentencia, la Sala indica que se desonoce si alguno de los votos declarados nulos en la mesa podía favorecer a la formación política que recurrió, Burela Sempre --respaldada por el alcalde de Becerreá, el exsocialista Manuel Martínez--.

El tribunal recuerda que el artículo 97.3 de la LOREG establece que las papeletas a las que se hubiera negado validez o sean objeto de alguna reclamación tienen que unirse al acta y archivarse con ella, algo que no se hizo en el caso de esta mesa de Burela.

"Lo único que se sabe es que las papeletas desaparecieron y que de favorecerle tan solo una de ellas, la formación política tendría representación en el municipio de Burela con un concejal", destaca el TSXG. Si alguno de los 6 votos nulos hubiera sido validado por el juez y hubiera pertenecido a Burela Sempre, la formación habría obtenido el concejal número 13 de la corporación.

"EVIDENTE IRREGULARIDAD E INCUMPLIMIENTO"

Los magistrados concluyen que se produjo "una evidente irregularidad e incumplimiento" por parte de la mesa electoral, que estaba "obligada a no destruir las papeletas a las que se negó validez", que "se tenían que unir al acta de escrutinio y archivarse con ella, una vez rubricadas por los miembros de la mesa".

"No se pudo comprobar el contenido real de los votos nulos y, por tanto, no se pudo conocer la verdadera voluntad de los seis electores que los emitieron. Pero sí sabemos que si uno de ellos se declarase válido y se dirigiese a la formación política recurrente, se alteraría la composición de la Corporación municipal, pues obtendría un concejal en detrimento de otra formación política (BNG), que lo perdería", señala el tribunal. La sentencia es firme y no cabe recurso contra ella.

NO AFECTARÁ A LA CONSTITUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN

La repetición de las elecciones en una mesa electoral de Burela no implicará más retrasos en la constitución de la Diputación de Lugo, que se había demorado por los recursos presentados en este ayuntamiento y en el de Monterroso, ya resuelto esta semana.

El artículo 205 de la ley electoral establece que "en el caso de que deban convocarse nuevas elecciones en algún municipio de la provincia, bien por no haberse presentado ninguna candidatura, bien por haberse anulado total o parcialmente el proceso como consecuencia de los correspondientes recursos contenciosos-electorales, no se pospondrá la constitución de la Diputación Provincial".

No obstante, en el caso de que debido a la celebración de elecciones locales parciales se "altere" la distribución de puestos en la Diputación Provincial, las Juntas Electorales de Zona "deberán realizar las operaciones necesarias para hacer una nueva asignación".

De momento, según fuentes provinciales consultadas por Europa Press, se mantiene la previsión de que la Diputación de Lugo pueda quedar constituida entre el 10 y el 15 de julio.