El TSXG ratifica la anulación del nombramiento del jefe de personal del Ayuntamiento de Ourense

Publicado 19/09/2018 19:55:07 CET

Considera "llamativo" que las bases para el puesto hayan sido "diferentes a las de otras catorce jefaturas" del Consistorio

OURENSE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Ourense y el jefe de recursos humanos del Consistorio ourensano contra la anulación de su nombramiento, decretada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense.

En una sentencia emitida este miércoles, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG considera que "resulta llamativo" que las bases para el puesto hayan sido "diferentes a las de otras catorce jefaturas del mismo Ayuntamiento".

Además, también cuestiona que el mismo se adjudicase, en julio de 2016, a quien posee una licenciatura en Farmacia, "desconectada del perfil del puesto, frente a otros candidatos que presentan un perfil mucho más ajustado, como un licenciado en Derecho, en Dirección y Administración de Empresas o técnico de la Administración General".

El alto tribunal gallego también ve acreditado que el procedimiento del nombramiento estuvo "precedido por las bases de la convocatoria" cuyo contenido considera "viciado". Así las cosas, señala que es "imprescindible" la aprobación previa de unas nuevas bases que sustituyan a las afectadas "por la nulidad de pleno derecho a fin de respetar con las nuevas aquellos principios constitucionales que han de observarse y las exigencias contenidas para el concurso específico en la Ley 2/2015".

De esta manera, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG comparte el criterio del juzgado de instancia de que, "a pesar de que el recurrente ha sido el candidato que ha obtenido mayor puntuación en el apartado de cursos, no es posible conocer qué cursos han sido valorados, siendo así que algunos no tienen las horas de duración y no podrían computarse".

Asimismo, los magistrados destacan que "nada se dice en esta apelación sobre el argumento en torno a que ninguno de los 17 títulos aportados tiene relación con el área de recursos humanos ni con las funciones del puesto convocado". El tribunal señala que, en el apartado relativo a la memoria, el apelante "también es el candidato mejor valorado, pero no se ofrece justificación de tal puntuación".

Según se recoge en la sentencia, contra la misma puede interponerse recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia, siempre que se acredite interés casacional.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, Ourense en Común ha emitido un comunicado tras la publicación de la sentencia del TSXG en el que exige la dimisión de la concejala del grupo de gobierno Flora Moure.

A su vez, ha convocado a los medios de comunicación para una rueda de prensa este jueves en la que su portavoz en el Ayuntamiento, Martiño Xosé Vázquez Mato, y su homólogo en el PSdeG, José Ángel Vázquez Barquero, valorarán la nulidad del jefe de personal del Consistorio.