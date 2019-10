El TSXG suspende provisionalmente el acuerdo de la Xunta para modificar el parque eólico Serra do Oribio

Publicado 21/10/2019 18:53:16 CET

'Salvemos O Iribio' envía una petición a la Xunta y a los ayuntamientos afectados para que "ordenen la paralización inmediata de las obras"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha suspendido provisionalmente el acuerdo aprobado por el Consello de la Xunta del 27 de junio de 2019 por el que se aprueba la modificación de la aprobación definitiva del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal del parque eólico Serra do Oribio, zona especial de conservación (ZEC) Os Ancares-Courel, en Lugo.

El alto tribunal gallego suspende el acuerdo y sus disposiciones normativas "mientras no se actualice la declaración de impacto ambiental (DIA) del año 2005 y se justifique la prevalencia del uso industrial que afecta a valores ambientales, paisajísticos, forestales y culturales".

Así lo ratifica el fallo judicial difundido por la plataforma 'Salvemos O Iribio', cuyo recurso ha sido atendido por el TSXG y que califica la resolución judicial de "logro destacado en la lucha contra la instalación de este parque eólico".

"El auto estaría invalidando cautelarmente no solo el acuerdo de la Xunta del 27 de junio, sino también las autorizaciones urbanísticas y actos posteriores que estén amparados por este acuerdo, como la resolución de aprobación del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal del parque eólico emitida por la Consellería de Economía o las licencias otorgadas por los ayuntamientos de Samos y Triacastela para la ejecución de obras", indica la plataforma.

Según remarca, ninguna de estas autorizaciones podrían ser de aplicación mientras no se realice un estudio de impacto ambiental acorde con los valores naturales, paisajísticos y ambientales que actualmente están reconocidos en la Serra do Oribio, y no se justifique por qué el uso industrial debe prevalecer sobre la preservación de estos valores de interés público.

ORDENAR LA "PARALIZACIÓN" DE LAS OBRAS

Tras conocer el auto, la plataforma ha informado de que remitió una petición a la Consellería de Economía y a los ayuntamientos afectados para que en menos de 24 horas hagan ejecutar el auto y ordenen "la paralización inmediata de las obras".

De no hacerlo, avisa, "podrían estar incurriendo en delito penal".

ZEC ANCARES-COUREL

La sentencia subraya que, desde la DIA de 2005, "evidentemente, cambiaron las circunstancias tecnológicas, energéticas y ambientales y se aprobó el Plan Director da Red Natura 2000 en Galicia que, entre otras medidas, prohíbe la instalación de nuevos parques eólicos en los espacios de la Rede".

Incide, asimismo, en que la Serra do Oribio está catalogada como ZEC (zona especial de conservación) Os Ancares-Courel, Red Natura 2000, así como ZEPVN (zona de especial protección de los valores naturales), con "destacada riqueza en valores etnográficos y culturales".