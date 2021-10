La UE convoca a cientos de ciudadanos europeos para debatir sobre el futuro del club comunitario

María López, la única gallega entre los participantes, reconoce haber cambiado su opinión sobre la UE: "sólo se recurría a ella cuando la cosas estaban feas"

María López, coruñesa de 21 años y estudiante de derecho, no tuvo dudas a la hora de aceptar la propuesta que le llegó desde la Unión Europea para viajar a Estrasburgo. "A mí siempre me ha gustado viajar, desde pequeña, es algo que me inculcaron mis padres, así que aunque sólo fuese por eso", reconoce.

Esta misma propuesta la han recibido otros 799 habitantes de toda la Unión Europea --68 españoles, 33 hombres y 35 mujeres--, invitados a los paneles ciudadanos que se organizan en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un foro en el que se debatirá sobre el futuro del club comunitario.

"Es un instrumento que nace con el objetivo de escuchar a la población y conectarla con la política europea", explicó el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, en su comparecencia ante la Comisión Mixta para la UE para hablar sobre la conferencia, a principios de mayo de este año.

La conferencia, cuya labor culminará en la primavera de 2022, parte de una plataforma digital a la que los participantes podían subir sus ideas e iniciativas, disponible en las 24 lenguas oficiales de la UE --"lo que facilita el debate transnacional"-- y que, lanzada el pasado mes de abril, recibió alrededor de tres millones de visitas.

Además de la plataforma, se han creado paneles de debate --en los que intervienen los participantes europeos-- y un plenario, con representantes de las tres instituciones europeas --Eurocámara, Comisión Europea y Consejo--, donde 20 representantes que saldrán de los paneles presentarán las ideas, conclusiones y recomendaciones consensuadas en las sesiones previas.

Los participantes en dichos paneles fueron seleccionados, de forma aleatoria, por una empresa --Kantar, en el caso de España--, buscando garantizar su representatividad con respecto a la ciudadanía europea en términos de paridad, niveles socioeconómicos y aspectos geográficos, con la intención de que al menos el 30% de ellos fuesen jóvenes de menos de 30 años.

"EL FUTURO VA A DEPENDER DE NOSOTROS"

En este sentido, en varias ocasiones María califica la experiencia como "impresionante", destacando además "el ambiente buenísimo" que hay entre todos y "el montón de gente diferente" que allí se ha reunido. Además, señala, es "muy interesante" porque "hay un poco de todo, no sólo las sesiones de debate". "Organizan actividades al aire libre relacionadas con el deporte, la bandera; conciertos, etc", describe.

Una amplitud de temas que bebe de las ideas aportadas en la plataforma, en las que se basan los paneles creados que abordarán temas tan diversos como la democracia y valores; el cambio climático, la UE en el mundo y la migración, y tendrán lugar en Estrasburgo (Francia), donde tiene su sede el Parlamento Europeo, así como en las dos sedes del Colegio Europeo --en Brujas (Bélgica) y Nantolin (Polonia)-- y en la del Instituto Universitario Europeo, en Florencia (Italia).

A Estrasburgo es adonde voló María el pasado jueves, ya que participa en el panel de Economía y sociedad, que aborda también el futuro de los jóvenes y que, como ha reconocido, es lo que más le interesa.

"Al final, el futuro lo vamos a llevar mi generación y las que vengan detrás, y eso hay que ponerlo ya encima de la mesa", ha asegurado la joven coruñesa, que ha comentado estar "sorprendida" por las medidas que se toman en otros países y, en comparación, por cómo se enfrentan ciertos problemas juveniles en España.

INDEPENDENCIA Y PARO JUVENIL, CLAVES

Así, explica que una de las iniciativas que más ha calado, explicada por una compañera de su mesa de trabajo, ha sido una que ya funciona en Estonia: "algo similar a un fondo monetario para que los jóvenes cuando acaban de estudiar, puedan independizarse y no se aletarguen en casa de sus padres indefinidamente".

"Ese es un problema que vivimos en España. Es un cículo infinito: no te puedes independizar porque no encuentras trabajo, para el que te piden una experiencia laboral que no tienes, que es imposible", indica María sobre otro de los temas que más le preocupan.

Este último tema, asevera, "se mencionó mucho" e incluso dio para plantear una suerte de programa de prácticas "que acerque a empresas y universitarios". Estas dos propuestas --el fondo monetario y la experiencia laboral--, señala María, son de "vital" importancia para solucionar un problema "que los jóvenes tienen que enfrentar y sufrir".

Si bien las recomendaciones no serán vinculantes, las instituciones sí se habían comprometido a darles seguimiento, según destacó González-Barba, lo que podría dar lugar a "cambios tangibles" antes de las siguientes elecciones europeas en 2024.

Preguntada al respecto, la estudiante de derecho se muestra confiada en que "sí se van a tener en cuenta". De hecho, comenta, en uno de los paneles estaban presentes varios eurodiputados y uno de ellos se acercó al grupo para agradecerles su participación. "Nos dijo que le hacía mucha ilusión vernos allí, a todos pero sobre todo a los más jóvenes, transmitiendo un sentimiento de trabajo", cuenta María.

OTRA PERSPECTIVA DE LA UE

La joven herculina valora muy positivamente la iniciativa, e incluso reconoce que estos viajes han cambiado su forma de ver y entender la Unión Europea, y cree que no sólo a ella.

"El Brexit nos demostró que realmente la UE se veía como una gran organización que estaba ahí arriba, como una cosa inalcanzable; que se limitaba a corregir esto, o puntualizar lo otro. Yo no lo veía como símbolo de unión, sin embargo, tras haber estado aquí, lo estoy empezando a ver de otra forma", explica.

La clave, destaca, es que han hecho a los intervinientes "partícipes de algo". "Al sentir que formas parte de esto, estás más dispuesto a colaborar y a compartir ideas", recalca.

En cuanto al futuro que le espera a la Unión Europea, María insiste en que deberían seguir por el camino iniciado con estas conferencias; por el camino de "atraer a la gente, hacer la UE atractiva, cómoda, invitar a participar".

"Hay aún mucho desapego hacia la Unión Europea, y no solo con ella, sino entre los países del norte y el sur, por ejemplo; muchos prejuicios todavía. La Unión Europea parecía una organización a la que se recurría cuando las cosas iban muy mal, cuando estaban muy feas", apunta.

Para contrarrestarlo, pide continuar "por esta senda de cohesión, de trabajo en equipo, de unificación" y que las instituciones actúen de una forma "más uniforme".

"Que sigan facilitando que nos conozcamos mejor entre todos, que no sea un país aquí y otro allá; que seamos todos juntos. Si es Unión Europea que sea unión, pero de verdad", concluye la joven.