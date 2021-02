Unanimidad en O Hórreo contra el ERE de Siemens-Gamesa en As Somozas, que los grupos ven "injustificado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unanamidad en el Parlamento de Galicia contra el ERE presentado por Siemens-Gamesa que plantea el cierre de su planta en la localidad coruñesa de As Somozas y que los tres grupos políticos que componen el arco parlamentario en el Legislativo gallego consideran "injustificado" y fruto de una estrategia de "deslocalización" para trasladar la producción a la factoría de la multinacional en el norte de Portugal.

La proposición no de ley presentada por el Grupo Popular salió adelante con el apoyo del resto de grupos en la sesión plenaria que el Pazo do Hórreo acoge este miércoles y en la que también fue debatida y rechazada una iniciativa de los socialistas para demandar un plan de industrialización, precisamente, en la comarca de Ferrolterra, donde se ubica la planta de Siemens-Gamesa dedicada a la construcción de palas de aerogenerador.

Una factoría sobre la que pende una propuesta de despido colectivo para 215 trabajadores que los grupos políticos, en la línea de lo ya manifestado por la Xunta de la mano de su responsable del área económica, Francisco Conde; consideran que no responde a "criterios objetivos".

Por ello, la iniciativa aprobada este miércoles con el apoyo de las tres fuerzas políticas solicita al Ministerio de Trabajo que declare nulo el despido colectivo planteado por la multinacional para la factoría de As Somozas, operativa desde la década de los ochenta.

Además, la Cámara plantea la configuración de una mesa de trabajo con presencia de administraciones y representantes de los trabajadores para abordar el futuro y viabilidad de la planta y que se establezcan desde las instituciones los mecanismos que permitan garantizar la carga de trabajo en la factoría a través de la modernización de las instalaciones.

REVISIÓN DEL EXPEDIENTE

Durante el debate, el viceportavoz popular, Miguel Tellado, demandó al Ministerio de Trabajo que se lleve a cabo un análisis pormenorizado para evaluar "si se dan las condiciones económicas, organizativas y productivas" que justifiquen el expediente presentado por la compañía y que, a su juicio, "no" se corresponden con la realidad.

Para Tellado, se trata de una operación de "deslocalización" hacia la factoría que Siemens-Gamesa tiene en Portugal, una intención que ha tildado de "inadmisible".

"La empresa tiene encargos y carga de trabajo, no se sostiene la argumentación", ha añadido antes de advertir que el problema en As Somozas se suma al "momento difícil" que atraviesa la comarca de Ferrolterra.

Por su parte, el BNG, a través de su diputado Ramón Fernández, incidió en la necesidad de que las administraciones vinculen las concesiones a la puesta en marcha de planes integrales que supongan "retorno económico y social" en las zonas donde se asientan los proyectos.

"Hay que abandonar la política de barra libre a las empresas sin retorno social. No podemos permitirnos mantener estas políticas porque nos llevan a la ruina", ha añadido el parlamentario nacionalista, que también censuró las "negociaciones particulares" entre compañías y administraciones, una forma de actuar "que no es transparente".

Por último, Martín Seco (PSdeG) manifestó que el "motivo" por el que Siemens-Gamesa quiere "marcharse" de Galicia es que "la Xunta sigue sin hacer atractiva la producción en Galicia".

En este sentido, el diputado socialista censuró al Gobierno gallego el "déficit" en infraestructuras de transporte y la "falta" de compromisos en apoyos económicos para la renovación de las instalaciones, cuestiones que, según Seco, la Xunta "no pone por escrito" cuando públicamente "dice que ya están hechas".

"Se equivoca de enemigo, aquí hay uno común que se llama Siemens-Gamesa", replicó Tellado en su turno de cierre, en el que aseguró que la posible salida de esta empresa es un nuevo problema para Ferrolterra, "una comarca castigada por las decisiones del Gobierno de España".

PNL RECHAZADA SOBRE LA INDUSTRIA DE FERROLTERRA

Precisamente la situación socioeconómica de Ferrolterra fue el centro del debate de la siguiente iniciativa abordada en el pleno de este miércoles en la que, a propuesta del PSOE, planteaba solicitar al Gobierno gallego la elaboración de un plan de industrialización en esta zona del noroeste gallego.

El debate de la proposición no de ley, finalmente tumbada por los votos grupo mayoritario, derivó en un cruce de reproches entre PSOE y PP. Con los mismos diputados defendiendo las posturas de sus grupos que antes habían debatido en la iniciativa sobre Siemens-Gamesa, los socialistas cargaron contra la Xunta por "no ejercer sus compentencias exclusivas" en materia de industria y los populares responsabilizaron al Gobierno central de la falta de carga de trabajo en Navantia y el cierre de As Pontes.

"Si se quiere resolver el problema de Ferrol se arregla en el próximo Consejo de Ministros", espetó Tellado, que puso el foco en que la vía para atajar esta situación es dotar de carga de trabajo los astilleros, el "monocultivo" de la zona de influencia de la ciudad naval. "Si se arregla el naval se arregla la comarca entera", apostilló el diputado del PP.