Unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Ourense para optar a la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial

El PP local también vota a favor porque es "bueno para la ciudad", a pesar del apoyo de Baltar a la candidatura de A Coruña

OURENSE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Ourense ha aprobado este viernes por unanimidad, durante su sesión ordinaria del mes de noviembre, que la ciudad continúe en la carrera para ser la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), a pesar de la apuesta de la Xunta por A Coruña.

En concreto, la propuesta de candidatura elaborada por los técnicos municipales, que ha recibido el voto favorable de todos los grupos, incluido el PP, se presentará este lunes, el último día de plazo.

De hecho, las formaciones políticas han manifestado su acuerdo al afirmar que la ciudad de As Burgas cumple con los requisitos para albergar esta agencia, lamentando no contar con el apoyo del Gobierno gallego para ello.

Tanto la Alcaldía, en manos de Democracia Ourensana, como el PSOE han presentado una moción al respecto. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ha solicitado al PP que "se abstuviese" de afear la candidatura cuando la edil popular, Ana Morenza, ha tomado la palabra.

Los populares han dado la sorpresa al votar 'sí' a la propuesta y alejarse así de lo manifestado con anterioridad por el presidente provincial del partido, Manuel Baltar, que la semana pasada se posicionó a favor de A Coruña como la candidata gallega a albergar la Aesia tras una reunión con el rector de la Universidade de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa.

La postura de Baltar ha contado con el reproche del portavoz municipal del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, quien también dirige el Grupo Socialista en la Diputación, donde la propuesta para debatir este tema no llegó a recibir la luz verde del PP.

Desde el Grupo Popular, han justificado en el pleno que "todo lo que sea bueno para la ciudad lo van a apoyar", y en este sentido han sostenido que "eso es lo que hacen con esta propuesta".

Con todo, han vuelto a reprochar al alcalde el "no haberla presentado en condiciones" y con anterioridad. "Los documentos están firmados a 30 y 31 de octubre, por lo que hubo técnicos trabajando domingo", ha afeado la edila Ana Morenza.

"LA XUNTA NO APOSTÓ POR OURENSE"

Por parte del BNG, su portavoz, Luís Seara, ha apelado a "no generar confrontación" con A Coruña. "Aunque Jácome tenga la culpa de muchas cosas, de esto no, porque ha sido la Xunta de Galicia quien no apostó por Ourense", ha recalcado el nacionalista.

En la misma línea se ha manifestado Ciudadanos. Su edil, José Araújo, también ha trasladado que "no se le puede echar la culpa" al regidor en este asunto, aunque "sí de fracasar en proyectos como el parque acuático o la línea de autobuses".

"Pero aquí la Xunta debió inclinar la balanza hacia Ourense", ha añadido Araújo, para posteriormente advertir que, en todo caso, la última decisión sobre la Aesia la adoptará el Gobierno central.

OURENSE "LO TIENE TODO"

El alcalde ha proclamado que Ourense "lo tiene todo, a excepción de la bendición de la Xunta", y ha recordado que ofrece el edificio de La Molinera para poder albergar la Agencia.

Tras esta decisión de la Corporación, la Plataforma Procampus de Ourense ha celebrado la unanimidad lograda porque los grupos han "sabido estar unidos" a la hora de "defender los intereses de la ciudad". De hecho, esta entidad asevera que su candidatura "es la más competitiva de la región".

La plataforma sostiene que Ourense supera a Barcelona en requisitos relacionados con la cohesión social y territorial, así como la lucha contra la despoblación y los altos niveles de desempleo, por lo que "está excelentemente posicionada a pesar de no contar con el aval de la Xunta".

AGENCIA ESPACIAL ESTATAL

La sesión plenaria de este viernes también ha servido para aprobar, de nuevo por unanimidad, la iniciativa del PSOE para que Ourense opte a ser sede de la Agencia Espacial Estatal.

Villarino ha explicado que el edificio sería el Centro de Tnvestigación, Innovación e Transferencia de la UVigo, aunque no está en el ayuntamiento de Ourense, sino en el vecino de San Cibrao das Viñas.

"Pero se podría hacer un convenio con la universidad para ceder este espacio", ha sugerido, igual que hace A Coruña para optar a la Aesia.