La USC inaugura el curso 2018/19 con el objetivo de "mejorar" en recursos y rendimiento

El rector propone "revisar" la financiación de las universidades y que éstas puedan aumentar el número de estudiantes y créditos

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha inaugurado en la mañana de este miércoles el nuevo curso 2018/19 con el objetivo de "actuar sobre los recursos" --humanos, financieros y de infraestructuras-- para "mejorar en los rendimientos", valor "real" de la función social de la educación superior.

Así lo ha pronunciado el recientemente electo rector de la USC, Antonio López, durante el acto de apertura del año académico, celebrado en el salón noble del Colexio de Fonseca.

En este contexto, el máximo responsable de la institución académica ha apelado a "recuperar" el valor del rendimiento sobre la "lógica de resultados" para también "recuperar la ilusión".

"Rendimiento serían la calidad de la docencia, el nivel de formación de nuestros egresados, su proyección e inserción laboral, la formación en valores, el avance del conocimiento como resultado de la investigación, la mejora de las condiciones de vida de la sociedad a la que servimos, pero también la difusión de la cultura o del conocimiento hacia una sociedad más justa e igualitaria", ha proclamado el rector.

Para todo ello, López ha rechazado la idea de una universidad 'low cost', al tiempo que ha apostado por un "inmediato cambio de rumbo" que permita "estabilizar" personal interino, dar oportunidad de promoción "para todos los profesores" con acreditación y "renovar el cuadro de personal" docente e investigador. "Es un plan ambicioso, pero es perfectamente viable", ha apostillado.

En cuanto a infraestructuras, ha cifrado que la USC cuenta con más de 540.000 metros cuadrados construidos de los cuales hay "espacios" que "no" están "eficientemente utilizados". "No podemos perder de vista que las infraestructuras no solo suponen una inversión en el momento de su construcción, sino que requieren mantenimiento y reparación", lo que "incrementa" el coste de la universidad.

Así, López ha asegurado que "en un momento como éste", en el que tuvieron que "sacrificar severamente" las políticas de personal, "se impone una reflexión profunda y seria sobre la necesidad de los espacios y su uso eficiente". A renglón seguido, el máximo responsable de la institución ha admitido que el Campus Sur presenta actualmente "una imagen que no se corresponde con la idea de calidad y excelencia" que quieren transmitir.

"REVISAR" EL PLAN DE FINANCIACIÓN

En el ámbito de la financiación, el rector de la USC ha propuesto que, antes de que termine, en 2020, el plan quinquenal del Sistema Universitario Galego (SUG), habrá que "debatir" el siguiente para "dotar a las universidades de los recursos públicos necesarios" con los que prestar un servicio "acorde con el que merece la universidad".

En este sentido, ha pedido a la Administración autonómica una "revisión" del plan de financiación en investigación, ya que la USC, con una "vocación decididamente investigadora", se ve "penalizada" por esta misma condición en un marco presupuestario "restrictivo como el actual", según López.

En relación con ello, el rector ha apelado a que las universidades recuperen "la posibilidad de incrementar el número de estudiantes y de créditos matriculados", ya que son indicadores que deciden el reparto de financiación.

MEMORIA DEL CURSO 2017/18

El discurso del dirigente de la USC ha estado precedido por la lectura de la memoria del curso 2017/18 por parte de la secretaria xeral de la institución, Dulce María García Mella, quien ha subrayado el presupuesto inicial de 232,56 millones del que dispone la universidad para el actual año 2018 --un 3,3 por ciento superior al de 2017--.

Con estos fondos, la USC ha atendido a los más de 20.000 estudiantes repartidos en 47 grados universitarios y nueve dobles grados, 2.000 en 69 másteres oficiales y 2.800 en 55 programas de doctorado en el curso anterior. Además, el 61,2 por ciento de los estudiantes son mujeres.

Asimismo, el catedrático de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Ángel Concheiro Nine, ha leído la lección magistral inaugural del curso, 'Sistema de administración e eficacia dos medicamentos', que ha versado sobre la evolución de los medicamentos y de su administración en las últimas décadas.

Al acto también han acudido diversas personalidades políticas y autoridades, como el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña; la valedora do Pobo, Milagros Otero; el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro; la teniente de alcalde de Santiago, María Rozas; la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas; y la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín.