Varias carreteras de más de una decena de municipios lucenses sufren los efectos de la nieve

Publicado 29/10/2018 15:43:15 CET

La DGT constata problemas de circulación en dos vías de Becerreá y Pedrafita

LUGO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varias carreteras de más de una decena de municipios lucenses sufren los efectos del temporal de nieve. De hecho, la Dirección General de Tráfico constata problemas de circulación --con la prohibición de circular camiones y articulados-- en la LU-633, de Pedrafita do Cebreiro, y en la LU-636, en Becerreá.

Además, el Gobierno de la Diputación ha informado de que mantiene desplegado, este lunes, el dispositivo de invierno para acondicionar las carreteras de la provincia a causa del temporal de nieve e hielo.

De este modo, se está trabajando a pleno rendimiento en 13 ayuntamientos de A Montaña y sur de la provincia.

Para hacer frente a esta situación, se están usando fundentes para conseguir deshacer las placas de hielo que hay en el firme y garantizar así la seguridad de los usuarios de las vías.

13 AYUNTAMIENTOS

El Gobierno provincial está actuando en las carreteras de un total de 13 ayuntamientos, en las que se transita con dificultad por las fuertes nevadas registradas en la pasada madrugada, que dejaron acumulaciones de entre 30 y 50 centímetros de nieve.

Las localidades afectadas son Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro, Baleira, O Incio, As Nogais, Quiroga, Ribeira de Piquín, Samos, Triacastela.

El Gobierno de la Diputación recuerda, en un comunicado, que ofrece asistencia vial municipal a todos los ayuntamientos de la provincia que lo soliciten y de forma gratuita.