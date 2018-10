Vázquez Abad asegura que será el candidato del PP por Ourense en las próximas municipales

Publicado 07/09/2018 13:42:57 CET

Ha destacado que prefiere ver "antes de alcalde" al portavoz de Ourense en Común, Vázquez Mato, que al líder de la oposición, Pérez Jácome

OURENSE, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, ha asegurado en el transcurso del pleno ordinario de este viernes que será el candidato del Partido Popular en las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2019.

El regidor ha comunicado su decisión de liderar la formación popular en la urbe gallega en los comicios siguientes en respuesta a las alusiones que el portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, ha realizado a Vázquez Abad.

"No se va a hacer un parque acuático en Monterrei y sí en Ourense cuando sea alcalde dentro de ocho meses. A este señor --por Vázquez Abad-- no sé si volverá para la universidad o qué futuro le van a buscar, porque el PP ya no lo puede mandar a una embajada, se tiene que quedar en la universidad para desgracia de los alumnos", le ha recriminado Jácome al alcalde.

El máximo representante municipal, en contestación, ha avanzado que continuará al frente del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense y le ha asegurado a Pérez Jácome que ve antes de alcalde al líder de Ourense en Común que a él.

"Por desgracia para usted, me va a tener que aguantar otros cuatro años y ocho meses más de alcalde; por las faltas de respeto hacia el pleno y los ciudadanos, veo antes de alcalde al señor Vázquez Mato --portavoz de Ourense en Común-- que a usted, que está todo el pleno insultando y piensa que esto es su televisión privada".