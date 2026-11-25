Archivo - El académico de la RAE Darío Villanueva. Foto de archivo. - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

LUGO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local de Vilalba llevará al pleno ordinario de este jueves la propuesta para nombrar a Francisco Darío Villanueva Prieto Hijo Predilecto del municipio. La iniciativa pretende reconocer la destacada trayectoria académica, investigadora e intelectual del filólogo vilalbés, así como su contribución a la cultura y a las letras españolas y su vinculación con la localidad en la que nació.

La alcaldesa, Marta Rouco, ha destacado la importancia de este reconocimiento a una figura que, a lo largo de su carrera, "ha llevado el nombre de nuestra villa muy lejos".

La regidora ha subrayado también que Villanueva ha mantenido siempre un vínculo especial con su tierra, una relación que "hace que sea merecedor de la máxima distinción honorífica que concede el Concello".

Nacido en Vilalba el 5 de junio de 1950, Darío Villanueva es uno de los nombres destacados del ámbito de la filología y de los estudios literarios. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde obtuvo el Premio Extraordinario, se doctoró posteriormente en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid, con la máxima calificación.

Su carrera docente e investigadora estuvo ligada durante décadas a la universidad compostelana, en la que fue catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.

En la USC desempeñó también distintas responsabilidades académicas y de gestión. Fue secretario y decano de la Facultad de Filología y, en junio de 1994, fue elegido rector de la institución, cargo para el que resultó reelegido en 1998 y que ocupó hasta 2002. Durante su trayectoria ha desarrollado, además, actividades docentes como profesor visitante en universidades internacionales, entre ellas centros de Estados Unidos y Francia.

Su proyección académica e intelectual ha alcanzado una dimensión estatal e internacional con su incorporación a la Real Academia Española. Fue elegido académico en 2007, ocupó el sillón correspondiente a la letra D y tomó posesión en 2008 con un discurso dedicado a El Quijote antes del cinema.

Posteriormente fue secretario de la institución y, en diciembre de 2014, elegido director de la RAE, responsabilidad que ejerció entre 2015 y 2018. Durante ese mismo periodo presidió también la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Su trabajo investigador se ha centrado especialmente en la teoría de la literatura, la literatura comparada, la semiótica y el estudio de las relaciones entre literatura y otras formas de expresión artística, como el cine.

A lo largo de su carrera publicó numerosos trabajos y ensayos sobre estas materias, entre ellos Teorías del realismo literario, Imágenes de la ciudad. Poesía y cine, de Whitman a Lorca y De los trabajos y los días. Filologías, obra publicada en 2020 con motivo de su jubilación académica.

Tras concluir su etapa al frente de la Real Academia Española, Villanueva continuó desarrollando su labor ensayística. En 2021 publicó 'Morderse la lengua. Corrección política y posverdad', al que siguieron otros trabajos centrados en el análisis del pensamiento contemporáneo y de los debates culturales y sociales actuales.

Además de su actividad universitaria y literaria, forma parte de distintas asociaciones vinculadas al hispanismo y a los estudios literarios. Desde 2022 es miembro del Colegio Libre de Eméritos y preside el Patronato de la Universidad Nebrija. En la actualidad mantiene también su vinculación con la Universidad de Santiago de Compostela como profesor emérito.

El Ayuntamiento destaca así una trayectoria que combina la docencia, la investigación, la gestión universitaria y la dirección de una de las principales instituciones culturales del ámbito hispanohablante.

La propuesta que se someterá a la consideración del pleno busca reconocer tanto la relevancia de sus méritos profesionales como el vínculo que sigue manteniendo con Vilalba, localidad que lo vio nacer y a la que continúa unido, entre otras vías, a través de su participación en el jurado del Certamen Literario.