Vilamartín de Valdeorras (Ourense) sufre episodios sin agua en varios pueblos tras tormentas desde los fuegos de 2025

Archivo - Vista aérea tras el incendio, a 20 de agosto de 2025, en San Vicente de Arriba, en el municipio ourensano de Vilamartín de Valdeorras - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

OURENSE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa del municipio ourensano de Vilamartín de Valdeorras, Sherezade Núñez (PSdeG), ha denunciado episodios recientes sin abastecimiento de agua para vecinos y vecinas de diversos pueblos como consecuencia de las tormentas, que se vienen repitiendo en la zona desde los incendios que calcinaron parte del territorio en agosto de 2025.

"Es muy complicado de gestionar. Nosotros arreglamos, limpiamos, desatascamos, pero es algo que sucede día sí y día no. Está siendo duro", ha trasladado en declaraciones a Europa Press este martes, y ha detallado que las principales localidades afectadas han sido las de Valdegodos y Arcos, cuyos vecinos han denunciado episodios intermitentes sin agua durante nueve días. En ambos casos, la regidora ha asegurado que el servicio ya está "totalmente restablecido".

Asimismo, también la localidad de Vilamartín ha sufrido averías en el servicio desde la tarde de este pasado lunes, aunque, según ha subrayado la alcaldesa, también "se está solucionando". "Esta es la situación de siempre, cada vez que llueve se colapsa absolutamente todo", ha lamentado.

MANANTIALES "COMPROMETIDOS" DESDE LOS INCENDIOS

En este sentido, Núñez ha explicado que, tras los incendios de agosto de 2025 que afectaron, entre otras, a la comarca de Valdeorras, parte de los manantiales de la zona --de alta montaña y al descubierto-- "quedaron comprometidos", de tal forma que este municipio y otros como A Rúa, O Barco o Petín recurren al bombeo de agua de los ríos.

"Los ríos tienen un caudal continuado y un volumen considerable que nos permite tener ese suministro, pero las condiciones en las que baja esa agua muchas veces hacen que se colapse el sistema", ha señalado, apuntando a un caudal con "turbideces y lodos". Además, ha indicado que, aunque el agua pase por la depuradora, "siempre se filtra algo y acaba atrancando todo el circuito".

"No sabemos cuánto va a aguantar porque estamos a merced de las inclemencias del tiempo. Además, a las tormentas se sumaron una serie de averías del sistema de abastecimiento que presenta un envejecimiento bastante considerable. Nos lleva pasando desde después de los incendios de forma constante", ha lamentado la alcaldesa.