Vulcano gana tiempo para entregar el ferri, pero sigue sin financiación para acabarlo

Actualizado 14/12/2018 17:14:36 CET

Los trabajadores responsabilizan a los dueños y directivos actuales de la situación del astillero

VIGO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El astillero vigués Vulcano ha logrado un pequeño respiro en su contrarreloj para entregar el ferri de Transmediterránea, al aceptar el armador la eliminación de la cláusula de cancelación de contrato si no se cumplía el plazo de entrega (que expiraba en pocas semanas), aunque sigue pendiente de concretar la financiación para rematar esos trabajos.

El comité del astillero había advertido de que, si no se lograba financiación inmediata para finalizar el barco, la empresa estaba abocada a la liquidación, ya que la naviera podía ejercer su derecho de cancelar el contrato al no cumplirse el plazo de entrega (que acumula ya varios retrasos).

Con este llamamiento urgente sobre la mesa, representantes de la plantilla, de la dirección del astillero, de la Xunta, de Pymar, del Banco Santander (dueño del ferri) y de Transmediterránea han mantenido este viernes una reunión en Santiago de Compostela para tratar de buscar una solución que evitase la quiebra de un astillero histórico de la ría de Vigo, y que está en una situación límite, tras pasar por un concurso de acreedores, aplicar más de una docena de expedientes de regulación, y sin nuevos contratos en el horizonte.

Según han trasladado a Europa Press el presidente del comité, Nicolás Sangabriel, y el secretario general de CC.OO., Ramón Sarmiento, que han estado presentes en la reunión, la armadora ha aceptado retirar esa cláusula de cancelación y está dispuesta a negociar una nueva fecha de entrega.

Todo ello, tras comprometerse Vulcano a entregar en próximos días "una nueva planificación" para acabar el barco. "Tiene que ser una planificación más realista, porque los plazos de los que hablaba hasta ahora la empresa para rematar el ferri estaban condicionados por esa amenaza de cancelación del contrato", ha apuntado Sarmiento.

Asimismo, según ha explicado Nicolás Sangabriel, la nueva planificación deberá ser "refrendada por todas las partes", es decir, por la naviera, por la parte financiera, por Pymar, la Xunta, y el propio comité de personal. "Este primer paso es importante, porque sin esta decisión, de acometer una nueva planificación más ajustada a la realidad, no se puede empezar a hablar de nada más", ha abundado Sarmiento.

A partir de ese momento, una vez que todos los agentes implicados lleguen a un acuerdo sobre cómo se gestionará el trabajo para acabar el ferri, queda la negociación para conseguir la financiación, por lo que "esto todavía no está resuelto".

PLANTILLA

Por su parte, la plantilla, que lleva dos meses sin cobrar, se ha concentrado en la mañana de este viernes a las puertas del astillero, en el barrio de Teis, y han responsabilizado a propietarios y directivos de Vulcano de la situación de "incertidumbre" que les afecta a ellos y a la propia empresa.

El secretario del comité, Carlos Olivares, ha recordado que los retrasos en la construcción del ferri estuvieron motivados, en buena medida, por "vicios ocultos" del proyecto y, en concreto, se ha referido a los problemas con el proveedor del motor, Wärtsilä.

Olivares ha apuntado que la plantilla, integrada por 74 operarios, está ahora centrada en resolver la financiación para rematar este barco y, tras reconocer que "no hay contratos nuevos" en el horizonte, ha añadido que "cuando se acabe con el ferri, habrá que enfocar ese otro problema".

Cuestionado por los medios acerca de cómo un astillero con un siglo de historia pudo llegar a esta situación, el secretario del comité ha apuntado directamente a "la propiedad y la dirección" actuales de Factorías Vulcano.

Así, ha lamentado que la trayectoria de la empresa ha empeorado en la última década, a partir de que Fernando Santodomingo dejó las riendas de Vulcano (pocos años después de haber sufrido un grave accidente). "Desde entonces, no ha entrado ninguna nueva construcción. Todos los astilleros contratan, menos nosotros, la nueva dirección no tiene la confianza de los financiadores, armadores, etc.", ha aseverado.