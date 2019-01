El WOS, premio al mejor festival 'indoor' en los European Festival Awards

Publicado 17/01/2019 18:52:22 CET

Solo dos citas españolas habían conseguido uno de estos premios, el Primavera Sound y el Mad Cool

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El compostelano Work On Sunday (WOS) ha ganado el premio al mejor festival 'indoor' en los European Festival Awards, con lo que se convierte en la primera cita gallega premiada en la historia de la gala, en la que hasta ahora solo dos eventos españoles habían conseguido un premio, el Primavera Sound y el Mad Cool.

El festival santiagués, que celebró su quinta edición el pasado septiembre, es el único español premiado entre todas las categorías del certamen europeo en esta edición.

La cita acumula, además, también por segundo año consecutivo, otras cinco candidaturas en los Iberian Festival Awards, galardones dirigidos a premiar la excelencia entre los festivales de toda España y Portugal.

El jurado especializado de la décima edición de los European Festival Awards ha sido el que ha elegido al WOS Festival x SON Estrella Galicia como mejor festival 'indoor' de Europa en 2018.

El gallego competía con otros nueve finalistas, siete de ellos alemanes, uno austriaco y uno checo. Desde su inicio en tan solo tres ocasiones un festival español ha conseguido un galardón en la gala: el Primavera Sound en 2014 y de nuevo el Primavera Sound y el Mad Cool en 2017.

Este año los únicos españoles que acompañaban a WOS entre los finalistas eran de nuevo la cita barcelonesa y la madrileña. Los ganadores fueron anunciados en la noche del miércoles en una gala en Groninga, en los Países Bajos.

EL WOS

La organización de la cita compostelana ha subrayado desde sus inicios su voluntad de ofrecer una alternativa cultural y artística en la que "descubrir y disfrutar de experiencias únicas en contextos muy especiales y audiencias limitadas".

Su propuesta se define por su voluntad de presentar en el marco que ofrece Santiago de Compostela formas artísticas en torno a la música electrónica y la exploración.

Una de sus características son precisamente sus doce sedes, distribuidas por el centro urbano e histórico de la capital gallega, que han incluido en sus cinco años de trayectoria el museo Centro Galego de Arte Contemporánea-CGAC, la Cidade da Cultura, el Teatro Principal, la terraza de la Fundación Eugenio Granell, la Iglesia de la Universidad, el Mercado de Abastos, la sede de la Fundación SGAE, las salas Capitol y Malatesta y la sala de cine independiente NUMAX.

Su programa ha reunido a artistas destacados por la critica especializada de procedencias tan dispares como Egipto, Sri Lanka, Japón, Israel, Hungría, Austria, Serbia, Alemania, Finlandia, Brasil, Estados Unidos, Australia, Canada y Níger.

El programa, estructurado en torno a la música, ha incluido a lo largo de sus cinco ediciones mesas de debate, estrenos de cine, noches de club, performance y escénicas, y actividades gastronómicas.

En lo musical, su cartel ha contado con figuras de culto, artistas revelación, y artistas habituales en los más reputados escenarios de todo el mundo, con nombres como The Soft Moon, Thee Oh Sees, Silver Apples, Beak>, Michael Rother plays Neu!, Spectrum, Laurel Halo, Roly Porter & MFO, Raime, Vessel, Fluzo, Skee Mask, Robert Henke, Group A, Paul Jebanasam & Tarik Barri, Demdike Stare, Niño de Elche, Gábor Lázár, Greg Fox, Ron Morelli, Samuel Kerridge, Abul Mogard, Suso Saiz, JASSS, Oddisee, K-X-P y Lucrecia Dalt, entre otros.

Por su parte, el cartel de cine ha participado en estrenos a escala mundial como el documental de Nick Cave 'One More Time With Feeling', o los estrenos en España de las celebradas 'Milford Graves Full Mantis' y 'Tony Conrad: Completely In The Present'.