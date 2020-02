La Xunta abre este martes el plazo de solicitud de ayudas para poner en marcha 33 nuevas 'Casas do Maior'

Publicado 03/02/2020 17:48:05 CET

La conselleira de Política Social, Fabiola García, visita una 'Casa do Maior'

La conselleira de Política Social, Fabiola García, visita dos de estos centros, en los municipios ourensanos de Cenlle y Punxín

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta abrirá este martes el plazo de solicitud de ayudas para la puesta en marcha de 33 nuevas 'Casas do Maior', pequeños centros de atención diurna y gratuita, con el objetivo de que al finalizar la legislatura sean 60 los centros en funcionamiento.

De ello ha informado este lunes la conselleira de Política Social, Fabiola García, durante una visita realizada a las 'Casas do Maior' de los municipios ourensanos de Cenlle y Punxín.

La nueva convocatoria, que en total suma un montante de 1,3 millones de euros, incluye la novedad de que podrá contar con una de estas instalaciones, financiada íntegramente por la Administración gallega, todos los municipios que no cuenten con un centro de día, no solo aquellos de menos de 5.000 habitantes. No obstante, seguirán primando las localidades pequeñas.

Asimismo, los usuarios ya no solo pueden ser los que tengan una valoración de dependencia, sino que podrán ser también personas mayores autónomas. La tercera de las novedades es que el Gobierno gallego financiará a las promotoras de las 'Casas do Maior' para que trasladen a los usuarios desde sus domicilios y viceversa.

Estos pequeños centros de día promovidos por la Administración autonómica funcionan durante un máximo de ocho horas diarias de lunes a viernes y disponen de flexibilidad horaria. Cada uno de ellos ofrece atención a un máximo de cinco mayores, sin coste alguno para ellos y con todas las garantías de seguridad y calidad, subraya la Xunta, puesto que al frente están personas formadas o con experiencia profesional.

Además, la conselleira de Política Social ha visitado la 'Casa Niño' de Cenlle, donde se atiende y se cuida a cinco niños de hasta tres años de forma también gratuita, puesto que está financiada por la Xunta.

500.000 EUROS PARA PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

Por otra parte, la Administración autonómica destina más de 500.000 euros para lanzar tres órdenes de ayudas para impulsar programas de voluntariado sénior y juvenil, así como para fomentar el voluntariado en general. De hecho, el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este lunes las bases reguladoras de estas tres líneas de subvenciones dirigidas a entidades de acción voluntaria.