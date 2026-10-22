La Xunta activa la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego

Archivo - Olas durante el frente meteorológico, a 23 de febrero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decretó un aviso naranja por temporal costero en el litoral gallego que ya está activo. El noroeste y oeste - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta activará desde la noche de este jueves la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego.

Ante el fenómeno meteorológico adverso por temporal costero, en el litoral de A Coruña y en la Mariña lucense se esperan a partir de las primeras horas de esta noche mar combinado del noroeste con olas de hasta siete metros con viento del oeste fuerza ocho, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el caso de Pontevedra, desde primera hora de la madrugada, se espera que las olas puedan alcanzar los seis metros con viento del suroeste de fuerza siete.

Así, para garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación mediante el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas, diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos.

De esta forma, la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar queda cancelada en las zonas afectadas por la alerta, salvo las excepciones establecidas en el protocolo de alertas publicado en la web Deporte Galego.

La Xunta ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, extremar las medidas de seguridad al realizar cualquier actividad en el mar y revisar los cabos y amarres de las embarcaciones.