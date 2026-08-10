La Xunta activa este martes la alerta roja por calor en el interior de Pontevedra y la montaña de Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Según los datos remitidos por MeteoSalud y Meteogalicia, la Xunta activará este martes la alerta de nivel rojo por calor en el interior de Pontevedra y la montaña de Ourense. Además, la alerta será amarilla en la zona de Valdeorras

Según la previsión de Meteogalicia, este martes la comunidad queda bajo el predominio de las altas presiones y con entrada de aire cálido desde el sur de la península. Esto dejará los cielos despejados y ocasionará un incremento de las temperaturas.

La situación de calor continuará previsiblemente hasta el viernes, especialmente en el interior de la comunidad.

En cuanto al deporte federado, la Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, recomienda no practicarlo entre las 13,00 y 17,00 horas, salvo en el caso de los deportes náuticos y acuáticos. Asimismo, se recomienda a la organización de las pruebas que adapten los horarios de la práctica deportiva a las condiciones específicas de cada zona, tomando las medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto de las altas temperaturas en la salud.