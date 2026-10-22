La Xunta cifra en 500 viviendas las que estaban vacías y se pusieron en alquiler este año por medidas tributarias

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en comisión parlamentaria - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 viviendas que estaban vacías en Galicia se pusieron este año en el mercado del alquiler a raíz de las medidas tributarias aprobadas por la Xunta, según ha asegurado el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, este jueves en su comparecencia en comisión parlamentaria para presentar los presupuestos del año que viene.

En concreto, Corgos se refiere a medidas tributarias como la deducción de 500 euros por arrendamiento de viviendas vacías y la rebaja del 15% de los gastos de reparación y conservación para adecuación de los inmuebles para destinarlos al alquiler. "Este año vemos cómo esas medidas sí que funcionaron y permitieron movilizar más de 500 viviendas que se encontraban vacías y pasaron a estar alquiladas", ha resaltado en su intervención, para contrastar lo que hace el Gobierno gallego, "con medidas fiscales y con obras" y "obteniendo resultados ya", frente a lo que "anuncian" otras administraciones como el Ejecutivo central.

(Habrá ampliación)