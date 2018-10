La Xunta confirma más de 100 ayudas concedidas a afectados de la explosión de Paramos

Publicado 15/10/2018 17:55:08 CET

Pide celeridad a la administración central en cuestiones como el desescombro o la exención fiscal de las subvenciones

TUI (PONTEVEDRA), 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha confirmado este lunes la concesión de 118 ayudas para alquiler y rehabilitación de viviendas para los afectados por la explosión de un almacén clandestino de material pirotécnico en la parroquia tudense de Paramos, y ha urgido al Gobierno de España a ejecutar los "compromisos adquiridos" para poder "avanzar" en la recuperación de la zona y en el apoyo a los vecinos.

Así lo han trasladado el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, que este lunes han mantenido un encuentro con representantes de la plataforma de vecinos damnificados por la explosión del pasado mes de mayo --que causó dos muertos, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales--.

Según ha explicado la conselleira, hasta el momento, se han concedido 23 ayudas para alquiler, de las 25 solicitadas; y otras 95 para reconstrucción y rehabilitación de viviendas, de las 123 solicitadas. Asimismo, ha indicado, "se sigue analizando documentación" del resto de peticiones.

Ángeles Vázquez ha valorado la "implicación" de técnicos, vecinos y del propio Ayuntamiento de Tui, y ha instado al gobierno central a agilizar el cumplimiento de sus compromisos para poder avanzar en la recuperación de la zona. Así, ha recordado que ese trabajo debe hacerse de forma "coordinada" entre las diferentes administraciones.

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

En esa línea, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha subrayado que, al margen de la declaración como zona catastrófica, "las concreciones están todavía por hacer", y ha resaltado que algunas de las medidas deben hacerse de forma complementaria entre Xunta y administración central, como aquellas que se refieren a las exenciones fiscales en el IRPF.

"Haremos toda la fuerza que sea necesaria para que todas las administraciones cumplan los compromisos adquiridos", ha proclamado Rueda quien, no obstante, ha añadido: "ya no hablo de la Diputación (de Pontevedra), que no ha hecho absolutamente nada".

El vicepresidente del gobierno gallego, quien ha asegurado que "no habrá problema" para que los afectados que lo deseen puedan recibir atención psicológica en Tui, ha expresado su deseo de que, "además de los gestos, ojalá vengan pronto los resultados" y el Ejecutivo de Sánchez "cumpla cuanto antes" para, entre otras cosas, poder iniciar el desescombro de la 'zona cero' del siniestro.

"PEQUEÑOS FLECOS"

Por su parte, el portavoz de los afectados, Salvador García, ha afirmado que la Xunta es la administración "que más ha ayudado" a los vecinos, aunque ha matizado que quedan "pequeños flecos" por concretar.

Así, además de incidir en que es "primordial" que la asistencia psicológica se presente en el Centro de Salud de Tui, ha subrayado la necesidad de que "se refleje por escrito" la gestión de las ayudas de alquiler a través del IGVS, para que puedan tramitarse directamente desde los servicios sociales, y los beneficiarios no tengan que "firmar un papel todos los meses" o volver a presentar "toda la documentación" al final del año.

Por otra parte, ha recordado que la ley de presupuestos de Galicia debe recoger la desgravación del tramo autonómico del IRPF en las ayudas concedidas a los afectados, y que debe solventarse también la situación de vecinos a los que las ayudas de la Xunta no alcanzan para rehabilitar sus segundas viviendas.

Finalmente, Salvador García ha recordado que, aunque muchos afectados ya han cobrado y han empezado a reconstruir sus casas, los vecinos de Paramos siguen esperando a conocer cuándo se acometerá el desescombro de la 'zona cero'. A ese respecto, ha insistido en reclamar que esos trabajos sean ejecutados por una empresa pública, como Tragsa, para "agilizar al máximo" los plazos.