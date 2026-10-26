Xunta congela los peajes de la AG-55 y AG-57 en 2027 y asegura que el compromiso en vivienda "empieza a materializarse"

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, con su equipo, en el Parlamento - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha informado de que "un año más" la Xunta congela los peajes de las autopistas autonómicas, la AG-55 y la AG-57, para 2027. En paralelo, ha reivindicado la "madurez" que alcanza su "compromiso" en materia de vivienda, ya que "empieza a materializarse" con la entrega de llaves.

"Un año más, congelamos los peajes de nuestras autopistas autonómicas, AG-55, AG-57, blindando las bonificaciones", ha resaltado la conselleira en su intervención en comisión parlamentaria, donde presenta este lunes los presupuestos de su departamento.

Unas cuentas de las que ha destacado el "gran esfuerzo" y la "apuesta histórica", al crecer un 5%, hasta 588 millones, según sus números.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) dispondrá, de acuerdo con sus cifras, de 293 millones, un 8,5% más; y la sociedad pública de vivienda (Vipugal) eleva un 188% sus recursos, hasta 224 millones, a lo que ha sumado 2,7 millones para rehabilitación en el casco histórico de Vigo.

Así las cosas, ha situado en 520 los millones para vivienda, "un 50% más que el año pasado", de ellos, "326, el doble del año pasado", para construir "nuevos hogares".

En materia de infraestructuras, ha apuntado que son 265 millones para la Axencia Galega de Infraestruturas.

MEDIDAS LEY DE ACOMPAÑAMIENTO

A mayores, Allegue ha señalado algunas de las medidas que incorpora su departamento a través de la conocida como ley de acompañamiento, como la que afecta a las viviendas de Casa 47, que "no podrá alquilar pisos por 800 euros en Vigo" y la "nueva reserva de viviendas para las nuevas promociones para aquellas personas que lleven más tiempo inscritas" en el registro de demandantes.

"Así, reservamos un 20% de las nuevas viviendas de promoción pública para inscritos en el registro de demandantes que lleven más de cinco años de antigüedad. Esta porcentaje se aplicará tanto al régimen general, al cupo general, como a los cupos que acabamos de mencionar", ha resaltado la conselleira.

(Habrá ampliación)