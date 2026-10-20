La Xunta creará 20 Aulas Sendas piloto para impulsar la inclusión educativa de niños con necesidades especiales

Presentación del proyecto de Aulas Senda, en el Colegio de Roxos - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Educación de la Xunta pondrá en marcha 20 Aulas Senda, un proyecto piloto que ofrecerá un espacio en los centros educativos que así lo deseen para impulsar la inclusión de niños con necesidades especiales.

Este martes, el conselleiro del área, Roman Rodríguez, la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, y representantes de la Federación de Autismo Galicia, Amicos y de Amencer-Aspace, visitaron el CEIP de Roxos, en el que se implantó este recurso.

Según ha destacado el conselleiro, uno de los "grandes desafíos" que tiene el sistema educativo es dar respuesta al incremento de alumnos con necesidades educativas, lo que obliga a "repensar las formas tradicionales de impulsar el proceso de aprendizaje y de dar oportunidades" a los alumnos que más lo necesitan.

Para ello, desde su departamento apuestan por poner en marcha un abanico de diferentes opciones que posibiliten la respuesta "más adecuada posible" a los alumnos en función de sus características. Así, se ha referido a los alumnos que se encuentran integrados en las aulas ordinarias; en segundo lugar, a los centros de educación especial, y finalmente, al sistema mixto, en el que se trata de combinar lo mejor de los anteriores.

En este último tipo se encuentran las Aulas Sendas, que consistirán en unidades específicas dentro de los centros ordinarios en los que se realice una formación y atención personalizada de la mano de profesional especializado para poder avanzar en una mayor integración dentro de los propios centros educativos.

Estos espacios contarán además con la colaboración de los centros de educación especial, que actuarán como centros de referencia y apoyo, prestarán asesoramiento e incluso material específico para ser testado en los centros antes de adquirirlo.

Mediante estas aulas, los escolares podrán compatibilizar la educación personalizada en este espacio con su participación en la vida del centro ordinario en el que se encuentre matriculado, establecer relaciones, compartir experiencias y progresar de acuerdo con sus necesidades.

CARACTERÍSTICAS DEL AULA

El aula se encontrará equipada de diversas áreas orientadas a la estimulación sensorial, como puede ser una piscina de bolas, tecnologías accesibles, mobiliario ergonómico, biblioteca y diversos recursos que permitan al alumnado desarrollar sus capacidades acompañados en todo momento de personal especializado.

El paso del alumnado por este espacio se caracterizará por la "flexibilidad y la reversibilidad", es decir, el uso del aula dependerá de la necesidad y la intensidad de atención del alumno, por lo que las horas podrán variar; y el niño escolarizado en esta modalidad podrá retomar la enseñanza ordinaria si, tras realizar una evaluación y seguimiento periódico, se considera oportuno.

Habrá un Aula Senda en cada uno de los centros seleccionados --por el momento, al ser piloto, serán 20-- y la ratio será de cinco alumnos por aula, aunque no se descarta la creación de futuros espacios si el centro lo requiere. En el caso de expandirse esta idea de cara al futuro, los centros podrán decidir solicitar adherirse al programa de forma voluntaria.