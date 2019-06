La Xunta creará una bolsa de socorristas para los ayuntamientos

Actualizado 19/06/2019 13:36:58 CET

La Fegamp y el Gobierno gallego reconocen la "escasez" de socorristas a pesar de que el número de titulados sobrepasa a la oferta de plazas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta creará a partir del próximo año una bolsa de socorristas que pondrá a disposición de los ayuntamientos que decidan adherirse a la iniciativa para la cobertura de plazas en las playas y zonas fluviales durante los meses de verano.

Se trata de una iniciativa que parte de la Vicepresidencia de la Xunta en colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) a semejanza de las puestas en marcha para paliar el déficit de personal en los ayuntamientos de policías locales, secretarios e interventores.

De este modo, las pruebas de selección y capacitación de socorristas estarán centralizadas en la sede de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) de A Estrada (Pontevedra). De allí saldrán los nombres que pasarán a integrar la lista de socorristas disponibles de la que podrán echar mano los municipios para la cobertura de plazas en la época estival.

El objetivo, como han explicado el número dos de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de la Fegamp, Alfredo García; es afrontar la "escasez" de socorristas a la que tienen que hacer frente los municipios con la llegada del verano.

Y todo a pesar de que el número de personas tituladas sobrepasa con creces la oferta de plazas en los arenales y zonas fluviales de baño de Galicia. Según las cifras de la Xunta, hay más de 5.000 personas apuntadas en el registro que habilita para trabajar de socorrista cuando la demanda para la temporada estival entre los ayuntamientos gallegos es de unas 1.000 plazas.

Tanto Rueda como Alfredo García reconocen que "por los números objetivos" la falta de personal "no se debería dar", si bien subrayan que se trata de "una realidad" que deben abordarse "para buscar soluciones".

SALARIOS

Ambos mandatarios coinciden en que la retribución económica de los socorristas --variable según el ayuntamiento-- es uno de los factores que más repercute a la hora de que queden vacantes, pero sostienen que "no es algo" en lo que puedan actuar ni Xunta ni la Fegamp.

"Eso depende de cada ayuntamiento, tienen que juzgar si lo que ofrecen es suficientemente atractivo para que vayan allí a trabajar", ha apuntado el vicepresidente autonómico sobre los salarios de los socorristas.

"El verano en Galicia es lo que es. Se empieza en julio y se termina en agosto o septiembre; dos meses o dos meses y medio, no son más. Yo entiendo que los ayuntamientos no pueden asumir contratos de cuatro meses porque no tendrían actividad", ha incidido Alfredo García, que añade que "cada municipio tiene sus recursos y presupuestos" por lo que los salarios es un asunto "complicado de resolver".

AUXILIAR DE SOCORRISMO

Por otro lado, el número dos de la Xunta ha planteado la posibilidad de crear una nueva figura profesional en el ámbito de los servicios de rescate y emergencia en zonas de baño: el auxiliar de socorrismo.

Este perfil, con el que el Gobierno gallego busca también reducir el déficit de personal, desempeñaría tareas complementarias del socorrista que no impliquen el rescate de personas.