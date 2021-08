La Xunta defiende la actual ubicación de Ence en Pontevedra y dice que no tiene "alternativa" para su traslado

Así se lo transmitirá a los trabajadores en una reunión convocada con el comité el jueves

PONTEVEDRA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha avanzado que este jueves, día 2, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, se reunirá con los representantes del comité de empresa de Ence en Pontevedra a los que transmitirá que en el Gobierno gallego no tienen "alternativa" para el traslado de la fábrica de Lourizán.

En esta reunión, solicitada por los trabajadores, el vicepresidente segundo reiterará que "la ubicación en la que tiene que estar Ence es en la que está actualmente" ya que, según ha afirmado Rueda "es la que permite su consolidación y crecimiento en un momento bueno para este tipo de actividad".

En un desayuno informativo celebrado en Pontevedra, ha criticado que el Ministerio para la Transición Ecológica convocase la reunión de la mesa de trabajo sobre el futuro de Ence para el 10 de septiembre. "Medio año después de la primera", ha sentenciado.

Por otra parte, sobre este nuevo encuentro, la Xunta espera que el Gobierno central diga "cuál es la solución para que el trabajo siga en la comarca de Pontevedra". Y es que Rueda ha advertido de que "los que no quieren que siga la fábrica tendrán que tener una solución si la fábrica no está. "La Xunta de Galicia no la tiene", ha apostillado.

Rueda ha asegurado que "no sé lo que va a hacer la empresa, como no sé qué van a hacer, aunque lo intuyo, la administración central y el ayuntamiento de Pontevedra, que será ponerse de lado después de haber provocado este terremoto".

Según ha dicho el número dos del Ejecutivo gallego "dos administraciones decidieron que aquí no puede seguir, que había que hacer lo posible para que se marchara" y a día de hoy, "por lo menos en primera instancia, lo consiguieron" a falta de los recursos judiciales que se planteen a la sentencia de la Audiencia Nacional.

La Xunta, ha apuntado Rueda, "si puede ser parte de la solución lo será", pero ha añadido que "nosotros no tenemos la solución" y que la alternativa a la fábrica de Ence en la ría de Pontevedra "ni puede partir de una administración que dijo que la tenemos delante de las narices y se empeñan en reventarla", ha concluido.