La Xunta defiende que "no se improvisa" con el plan de educación virtual, que busca "organizar" en caso de cuarentenas

Mantiene el plazo de 7 días para que centros presenten horarios espejo y asegura que "es prácticamente replicar el horario presencial"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidades, Román Rodríguez, ha defendido que "no se improvisa" con el plan de educación virtual presentado por la Xunta, un documento que busca "organizar" el proceso educativo en caso de cuarentenas.

Preguntado por las críticas de sindicatos que denuncian "improvisación" y "prisas" por parte de la Administración, el conselleiro ha censurado que por una parte se cuestione que la Xunta saque el proyecto y que, por la otra, "se diga que llegue tarde" y que "es muy rápido". "Estamos cuestionando una cosa y la contraria", ha lamentado.

Tras ello, en una visita al centro CiMUS de la USC, ha puesto en valor que el plan va a "estructurar y organizar" lo que es la educación virtual en casos de cuarentenas de larga duración y ha dejado claro que "no se improvisa" ya que, hasta llegar al documento, "hay unos pasos previos".

Así, tras recordar la aprobación del protocolo general y del plan de contingencia, ha señalado que la puesta en marcha de los horarios espejo lo que quiere es "dar certezas, estabilidad y orden" al proceso educativo de forma que "un alumno y su familia tengan de forma precisada una rutina educativa" y "sepan con anterioridad lo que tienen que hacer en el proceso de aprendizaje".

"Esto, en nuestra opinión, va a generar mucha tranquilidad en las familias, va a crear un marco estable en el proceso de aprendizaje y estamos intentando replicar, lo máximo posible, la educación presencial en el marco de la educación no presencial", ha explicado.

El conselleiro ha precisado que este plan está pensado para "cuando hay confinamientos de aulas o de centros". "Eso lo que nos va a posibilitar es la conexión entre el profesor y el alumno se haga de una forma ordenada y todos tengamos una hoja de ruta conocida y común", ha destacado.

"SE ESTARÁ EN LOS SIETE DÍAS PLANTEADOS"

Román Rodríguez, que se ha mostrado convencido de que la "inmensa mayoría del profesorado" es "consciente" de la importancia que tiene esta relación con el alumno, ha considerado que, al final, "se estará en los siete días planteados" para que los centros presenten sus propuestas ya que, según ha indicado, "al final es prácticamente replicar el horario presencial en el virtual".

"Hablé personalmente con muchos directores y me dicen que obviamente esto había que hacerlo, que habrá que hacerlo, y todos tenemos que adaptarnos", ha manifestado Román Rodríguez, que se ha referido a la situación "extraordinaria" provocada por la pandemia para apelar a dar lo mejor de cada uno.

En este sentido, ha subrayado que "si algo han demostrado los equipos directivos" y el "profesorado" es que "están a la altura de las circunstancias. "Lo más importante es el interés del alumno, que tenga una estructura educativa ordenada y precisada", ha sostenido.

Román Rodríguez ha mostrado su deseo de que "no sea necesario aplicar este plan" pero ha advertido de que, "en el caso hipotético de que haya que tomar medidas muy complejas y no deseadas", hay que "estar preparados". "Porque del mismo modo que se está cuestionando esto se podría cuestionar que nosotros no hubiésemos preparado nada para esta situación", ha expresado.