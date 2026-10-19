La Xunta dejará de ingresar 814 millones de euros en 2027 por beneficios fiscales, un 2,7% más

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, este lunes en el Parlamento - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta dejará de ingresar un total de 814 millones de euros en 2027 por beneficios fiscales, según las previsiones que ha trasladado el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en la presentación de los presupuestos para el año que viene en el Parlamento de Galicia.

Son 21 millones más que el impacto estimado de los beneficios fiscales en las cuentas autonómicas en vigor, las de 2026, lo cual supone un incremento del 2,7%.

En su comparecencia ante los medios de comunicación este lunes, después de entregarle el proyecto de presupuestos y el de la ley de medidas fiscales y administrativas al presidente de la Cámara, Corgos ha situado en 2.100 millones de euros el "ahorro para los gallegos" de las rebajas tributarias aprobadas en años anteriores, en concreto para el periodo 2020-2025.