La Xunta entiende que los desplazamientos entre Galicia y Portugal quedarán limitados a causas justificadas

Rueda dice que la Xunta supo de la reapertura de la frontera "por los medios" e interpreta que prevalecerá el cierre perimetral de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xunta entiende que los desplazamientos entre Galicia y Portugal estarán limitados a causas justificadas a partir de este sábado, cuando quedará reabierta la frontera con el norte del país luso, una cuestión anunciada en la noche del jueves por el primer ministro portugués, Antonio Costa, y que la Administración autonómica dice haber conocido a través de los medios de comunicación.

Así lo ha manifestado el número 'dos' del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, que, en declaraciones a los medios este viernes, ha lamentado la ausencia de comunicación oficial por parte del Gobierno central sobre este asunto, que afecta a "una de las fronteras más largas de una comunidad autónoma y, desde luego, la más permeable y con más tráfico".

"Ese modelo de cogobernanza del que siempre habla el Gobierno central vuelve una vez más a demostrarse que no es así. A día de hoy no tenemos información y no sabemos cuáles son los efectos de esta apertura de la frontera", ha asegurado el vicepresidente primero de la Xunta.

En todo caso, la Adminstración autonómica interpreta que el hecho de que Galicia continúe cerrada perimetralmente supondrá que los movimientos entre el sur gallego y el norte de Portugal quedarán "circunscritos a razones justificadas", aunque Rueda ha emplazado a que el Ejecutivo central clarifique esta cuestión.

AECT RÍO MIÑO

Por su parte, también en declaraciones a los medios este viernes tras conocerse la decisión del Gobierno portugués, la AECT Río Miño ha saludado la apertura de la frontera, pero considera que tampoco supone "un día para conmemorar, sino para reivindicar" que los afectados por el cierre prolongado durante cuatro meses reciban compensaciones económicas.

"Siempre es mejor abrir un día antes que un día después", ha señalado el vicedirector de la agrupación de localidades a un lado y otro de la frontera, Uxío Benítez, que ha incidido en que es necesario "señalar" que "en esta historia hay personas que fueron directamente perjudicadas y también hubo un daño indirecto al territorio".

En este sentido, Benítez ha subrayado que, a partir de este sábado, "se abre un tiempo nuevo, el de la justicia y la reivindicación" para compensar "los daños" que ha supuesto el período de cierre de los pasos fronterizos y que, para la AECT, deben contar con compensaciones económicas que partan de los fondos extraordinarios habilitados por la Unión Europea para el escenario post-pandemia.

CARMELA SILVA

También ha mostrado su satisfacción por la reapertura de la frontera la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, que ha recordado la relación que existe entre las poblaciones de ambos lados de la Raya.