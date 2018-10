Xunta y gobierno de Redondela urgen la supresión del peaje e instan a Fomento a cumplir los "compromisos adquiridos"

Publicado 18/09/2018 16:41:41 CET

Lamentan que el Ministerio "no da señales" y recuerdan que había una inversión prevista de 11 millones en Chapela

REDONDELA (PONTEVEDRA), 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia y el gobierno municipal de Redondela (Pontevedra) han instado este martes al Ministerio de Fomento de "cumplir" con los "compromisos" adquiridos con la parroquia de Chapela tras la obra de ampliación de la AP-9, así como a suprimir el peaje en Rande.

Así lo han trasladado tanto el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, como el regidor redondelano, Javier Bas, en declaraciones a los medios durante la visita a una obras que se están realizando en este municipio, con apoyo económico de la administración autonómica.

El vicepresidente de la Xunta ha traslado la "preocupación" del gobierno gallego porque "pasan los días" y el Ministerio de Fomento "no da señales", a pesar de que, cuando se realizaron las obras de ampliación de la autopista, "cada administración asumió unos compromisos".

A ese respecto, ha recordado que la Xunta ha tramitado el traslado del CEIP Igrexa, y las obras del nuevo colegio "ya han empezado". "Ahora le toca a Fomento hacer la inversión comprometida", ha añadido, y ha recalcado que, entre los compromisos de ese departamento, también estaba la supresión del peaje en Rande-Redondela.

Por ello, ha aseverado Alfonso Rueda, el gobierno gallego insta al Ministerio a convocar cuanto antes la comisión de seguimiento de la AP-9, con el fin de abordar esas actuaciones y "para hablar también de la posibilidad de transferencia" de la autopista.

Por su parte, Javier Bas ha subrayado que la parroquia de Chapela ha sufrido y sigue sufriendo las consecuencias de las obras de la autopista, y "había un compromiso firme" para invertir unos 11 millones de euros en reposición de servicios, mejora de viales, pantallas acústicas, etc. "Estamos pendientes de que pase por Consejo de Ministros, pero hay una falta de sensibilidad de Fomento, porque los principales perjudicados son los vecinos", ha sentenciado.

DEPURADORA

Por otra parte, el alcalde de Redondela ha aprovechado la visita de Alfonso Rueda este martes para trasladarle de nuevo la necesidad de buscar "una solución" a los problemas de malos olores de la depuradora de esta localidad.

Javier Bas ha subrayado que la infraestructura es "muy antigua", que el proceso de depuración "no es el más moderno", no hay separación de pluviales y fecales, y "la ubicación no es la más adecuada". "Es el momento de hacer un planteamiento alternativo", ha reclamado el regidor.

Rueda ha admitido que "no es la primera vez" que el alcalde de Redondela traslada la necesidad de abordar la situación de la depuradora, y ha admitido que "hay que buscar una solución", aunque previamente será necesario "un estudio para ver el mejor emplazamiento".

OBRAS EN REDONDELA

El vicepresidente de la Xunta ha visita este martes algunas de las actuaciones que el Ayuntamiento de Redondela está llevando a cabo, con ayudas de este departamento autonómico, como la reposición del firme y renovación del paseo de la Alameda; o la renovación del parque infantil de O Salgueiral.

Alfonso Rueda ha destacado que, en los últimos años, la Xunta ha invertido más de 700.000 euros en "pequeñas obras" en Redondela que, si bien no son actuaciones con grandes inversiones, son trabajos que "mejoran la vida de los vecinos".