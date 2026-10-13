La Xunta inicia la vacunación antigripal sin pinchazo en 75 colegios gallegos - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha iniciado este martes la segunda edición del proyecto piloto de vacunación antigripal escolar que lleva la vacuna intranasal, sin pinchazo, a 75 centros educativos para llegar a 26.536 escolares con el objetivo de alcanzar una cobertura infantil del 60%.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y su homólogo de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, han supervisado el inicio de la campaña en el Centro de Educación Infantil y Primaria de Fontiñas, en Santiago de Compostela.

Allí, Gómez Caamaño ha hecho hincapié en la ampliación del proyecto piloto en 20 colegios más que el curso pasado y 7.500 escolares más que en la primera edición. Además, ha marcado el objetivo de alcanzar por lo menos el 60% de cobertura antigripal en la población infantil, que se vacuna desde los 6 meses a los 11 años y que en la última campaña llegó al 54%.

Al margen del proyecto piloto escolar, este martes ha comenzado también en los centros de salud la vacunación para toda la población infantil, que a partir de los dos años recibe la vacuna intranasal sin pinchazo.

Los conselleiros han agradecido la implicación de las familias en la protección de la salud de los menores, a los equipos de enfermería del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que se desplazan a los centros educativos y a los propios colegios que colaboran en la organización del proyecto piloto.

Cabe recordar que la campaña de vacunación frente a la gripe y al covid empezó el 28 de septiembre por las residencias de mayores y centros sociosanitarios y el próximo lunes 19 de octubre se extenderá a las personas de 70 o más años y a los profesionales sanitarios.

Posteriormente, el 2 de noviembre, la Xunta continuará con la vacunación de las embarazadas y el día 9 de noviembre con las personas a partir de 60 años.

COLEGIOS PARTICIPANTES

En cuanto a los colegios que participan en esta iniciativa, en el área sanitaria de A Coruña y Cee son un total de 12 centros los que participan en el programa piloto de vacunación escolar en los centros educativos.

En el ayuntamiento de A Coruña: el CEIP Eusebio de A Guarda, el CEIP María Barbeito y Cerviño, el CEIP Raquel Camacho y el CPR Fogar de Santa Margarita. También participan en esta área sanitaria los centros CEIP Ramón Otero Pedrayo de A Laracha; CEIP Ponte dos Brozos de Arteixo; CEIP Francisco Vales Villamarín de Betanzos; CEIP Fogar de Carballo; CPR Andaina de Culleredo; CPR Montespiño de Culleredo; CPR Nuestra Señora del Carmen de Fisterra; CPR Hijas de Cristo Rey de Oleiros.

Por lo que alcanza al área de Ferrol, son cuatro los colegios que participan este curso en el proyecto piloto de vacunación: el CEIP Crucero de Canido, el CEIP Plurilingüe de Ponzos, el CEIP San Xoán de Filgueira y el CPR Sagrado Corazón.

En el área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, los colegios participantes son 14. Concretamente, en la ciudad de Santiago de Compostela participan: el CEIP de Fontiñas, el CEIP Pío XII y el CPR La Salle. Además, también forma parte del programa piloto este año el CPR Nosa Sra. de Lourdes de A Estrada; EEI Milladoiro de Ames; CPR Nosa Sra. Rosario de Arzúa; CEIP Xesús Golmar de Lalín; CEIP O Coto de Negreira; CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao de Ordes; CEIP Camiño Inglés en Oroso; CEIP de Sigüeiro, en Oroso; CPR Nosa Señora Inmaculada de Santa Comba; CEIP Plurilingüe de Silleda; CPR Mª Inmaculada, Silleda.

Por lo que respeta al área sanitario de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, los colegios que participan son 12. En concreto de la ciudad de Lugo participan el CEIP Luis Pimentel y el CPR Plurilingüe San José. Además, también participan el CEIP Purilingüe Vista Alegre de Burela, el CEIP Xoán de Requeixo de Chantada, el CPI Plurilingüe Virgen del Monte de Cospeito, el CPI Plurilingüe Dr. López Suárez de Friol, el CEIP Lagostelle de Guitiriz, el CPR Real Colegio Padres Escolapios de Monforte de Lemos, el CEIP Plurilingüe de Monterroso, el CPR Plurilingüe Ntra. Sra./Sra. de la Asunción de Sarria, la EEI de Vilalba y el CPR Plurilingüe Landro de Vivero.

En el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, son 13 los colegios que participan en el proyecto piloto de vacunación en los centros educativos. En concreto, en la ciudad de Ourense participan: el CEIP Plurilingüe Hermanos Villar y el CPR Plurilingüe Divina Pastora. También participan el CPR Pablo VI Fátima de A Rúa, el CEIP Padre Feijoo de Allariz, el CPI Plurilingüe Antonio Failde de Coles, el CPI Terras de Maside, el CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo de O Carballiño, el CPR Plurilingüe Sagrado Corazón, también de O Carballiño, los CPR Plurilingües Guillelme Brown y Miraflores de O Pereiro de Aguiar, el CPR Plurilingüe María Inmaculada de Verín y los CEIP Carlos Casares y Rosalía de Castro de Xinzo de Limia.

En el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés participan nueve colegios, en concreto, en la ciudad de Pontevedra, el CEIP A Xunqueira II, el CEIP Vilaverde Mourente, el CPR Sagrado Corazón de Jesús y la EEI Concepción Crespo Rivas. Además, también participan el CPR Sonrisas y Lágrimas de Illa de Arousa, el CEIP San Tomé de Cambados, el CPR San Narciso de Marín, el CEIP Arealonga de Vilagarcía de Arousa y el CPR Sagrada Familia, también de Vilagarcía de Arousa.

Finalmente, en el área sanitaria de Vigo, los colegios participantes son 11. En la ciudad de Vigo participan el CEIP García Barbón, el CEIP Lope de Vega, el CEIP Pintor Laxeiro, el CEIP Seis do Nadal, el CPR Plurilingüe Apóstol Santiago y la EEI Vila Laura. Asimismo, también participan el CEIP Plurilingüe de Reibón en Moaña, el CPR Plurilingüe Hogar, en Mos, el CRA María Zambrano de O Rosal, el CRA Raíña Aragonta de Salceda de Caselas, y el CEIP Plurilingüe Infante de Borbón de Salvaterra de Miño.