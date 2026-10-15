Xunta llama a participar en el ensayo Combogal sobre la vacunación conjunta frente a gripe y covid en mayores de 65 años

Vacunación contra la gripe en paciente cardíaco - HISPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia anima a participar en el ensayo clínico Combogal, pensado para evaluar la mejor estrategia de vacunación frente a la gripe y a la covid en las personas de 65 o más años, que se iniciará este sábado 17 de octubre en los 14 hospitales públicos de la comunidad.

Según explican en un comunicado, en los últimos días, se enviaron mensajes SMS con información sobre esta iniciativa a la población seleccionada, alrededor de 730.000 personas mayores de 65 años.

El ensayo se desarrollará en el marco de la campaña ordinaria de vacunación, por lo que en la propia citación para acudir al centro de salud se informará también de la posibilidad de desplazarse al hospital para participar en el estudio.

El objetivo es comprobar si una vacuna combinada frente a la gripe y a la covid reduce el riesgo de hospitalización, complicaciones y muerte asociadas a estas infecciones, en comparación con la administración simultánea de una vacuna antigripal de alta dosis y otra frente a la covid en inyecciones separadas.

Destacan que la vacuna combinada ya fue testamentada y autorizada, por lo que el estudio busca determinar la estrategia de protección más idónea para la población mayor.

Las personas interesadas en participar podrán reservar cita a través de la aplicación Sergas Móvil o en el teléfono habilitado para este fin, el 900 842 217, que estará operativo de 10,00 a 20,00 horas.

Habrá huecos disponibles desde este fin de semana y durante cinco fines de semana consecutivos en los 14 hospitales públicos del Sergas.

HOSPITALES PARTICIPANTES

El ensayo se desarrollará en las siete áreas sanitarias, en los hospitales de las siete ciudades y en los hospitales comarcales. Los centros de vacunación serán los siguientes: en el área de A Coruña, e Cee, el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) y Hospital Virxe da Xunqueira. En el área sanitaria de Ferrol, en el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), en el Arquitecto Marcide. En el área sanitaria de Santiago e Barbanza, en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), en el Hospital Clínico; y en el Hospital de A Barbanza.

En el área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), Hospital da Mariña y Hospital de Monforte. En el área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), en el Hospital Santa María Nai, Hospital de Verín y Hospital de Valdeorras.

Por último, en el área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP), Hospital Provincial, y en el Hospital de O Salnés. En el área sanitaria de Vigo, en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), Hospital Álvaro Cunqueiro.

VACUNACIÓN EN CENTROS ESCOLARES DE BERGANTIÑOS

Por otra parte, la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, junto al alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, ha visitado el CEIP Ramón Otero Pedrayo para conocer el avance del programa piloto de vacunación infantil frente a la gripe en los centros educativos. En este colegio han recibido la vacuna más de 250 escolares.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por las consellerías de Sanidade y de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, se inició el pasado 13 de octubre en los centros participantes y busca facilitar la inmunización de la población infantil, acercando la prevención al ámbito educativo y contribuyendo a reducir las infecciones respiratorias.

En esta segunda campaña, el programa se extiende la 75 centros educativos de las siete áreas sanitarias gallegas, 20 más que en el año anterior, con una representación de entornos urbanos, semiurbanos y rurales. La previsión es que puedan acceder a esta iniciativa 26.536 niños, alrededor de 7.500 más que en la campaña precedente, con el objetivo de alcanzar una cobertura vacunal infantil del 60%.