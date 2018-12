La Xunta permitirá solicitar la Tarxeta Benvida durante el embarazo a partir de la próxima convocatoria

Publicado 16/12/2018 14:06:56 CET

La conselleira de Política Social anuncia el Gobierno gallego aprobará la Lei de Impulso Demográfico "en los próximos meses"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha anunciado que las mujeres embarazadas podrán solicitar la llamada Tarxeta Benvida --una ayuda de la Xunta para familias que acaban de tener un hijo-- a partir de la próxima convocatoria.

Así lo ha adelantado, en una entrevista concedida este domingo a la Radio Galega, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntada sobre posibles soluciones futuras para algunas disfunciones que podría tener esta prestación. En este sentido, la conselleira ha recordado que "hay dos meses para solicitarla y otros dos para resolver", un total de cuatro meses desde que el bebé nace.

"Es cierto que puede ser un poco tarde para comprar las primeras cosas del niño", ha admitido García, para después anunciar que, "en la próxima convocatoria", la Xunta "va a permitir que las madres en el embarazo ya puedan solicitar la Tarxeta Benvida".

Y es que, según palabras de la conselleira, los niños "son lo más grande" de Galicia, por lo que las administraciones "tienen que trabajar para ellos" y "para sus familias". Por ello, ha subrayado que el Gobierno gallego, "en los últimos años, incrementó notablemente el número de plazas en escuelas infantiles y sacó adelante esa Tarxeta Benvida", que es "muy necesaria" y beneficia ya a 39.000 niños y niñas.

"Ninguna administración puede decirle a una madre: 'Ten hijos, porque así te damos una Tarxeta Benvida'; pero sí que puede ayudar a tomar una decisión a los padres", ha abordado.

DECRETO DE LA RISGA

En la entrevista, Fabiola García también ha valorado el nuevo decreto aprobado este jueves por el Consello de la Xunta que desarrolla la Lei de Inclusión Social de Galicia --que data del año 2016-- y amplía la renta de inclusión social de Galicia (Risga) para hacerla compatible con un empleo y otras prestaciones.

Sobre ello, ha informado que este texto será remitida al Consello Consultivo, que decidirá si sale adelante y, de ser así, la Xunta lo implementará "de forma inmediata".

En concreto, la nueva Risga incluirá dos nuevos tremos, uno "de inserción para todas las personas que quieran formarse" para encontrar trabajo, y otro "de transición al empleo", para que el beneficiario pueda cobrar parte de la prestación "durante los primeros meses que está trabajando".

Así, la conselleira defiende que "hay un antes y un después" en esta renta que --ha recordado-- fue aprobado el martes pasado por el Consello Galego de Benestar Social por 39 votos a favor y una abstinencia.

LEI DE IMPULSO DEMOGRÁFICO

La ampliación de la Risga es una de las iniciativas beneficiadas con el incremento del 5 por ciento previso para el departamento de Política Social de la Xunta. De igual modo, "en los próximos meses" el Gobierno gallego pretende sacar adelante la Lei de Impulso Demográfico, la cual, en palabras de García, es "muy necesaria" en una Comunidad "muy envejecida" como Galicia.

Al respecto, ha pedido al Gobierno central que implemente la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, para lo que ha demandado que no sean "cortoplacistas ni electoralistas", sino que lo saque adelante "con vistas al futuro".

En cuanto a los más mayores, la conselleira, que accedió a este puesto desde la Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, ha anunciado que "en las próximas semanas lanzarán el concurso de ideas para la redacción de los anteproyectos para la construcción de las siete grandes residencias" en las ciudades gallegas.

Sobre si la Xunta se encontró con alguna dificultad para impulsar estas infraestructuras, la conselleira ha destacado la "buena relación" mantenida con los ayuntamientos de las urbes, puesto que "facilitaron las parcelas".

"Con varios ya firmamos los convenios de cesión. Una cosa es la política y otra los trámites administrativos y la buena concesión para sacar adelante algo tan positivo para la sociedad gallega", ha abundado.

OBJETIVO DE LEGISLATURA

Además, ha celebrado que el Gobierno gallego ha llegado en el mes de noviembre a las más de 60.000 personas con discapacidad, lo que el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, "presentó en 2016 como un objetivo para toda la legislatura", según García, que está prevista para finalizar en 2020. Con estos datos, la conselleira celebra que se ha "adelantado" esta meta unos dos años.

"Este año, 2018, fue el año de incrementar el número de personas dependientes atendidas, y el año 2019 será el año de incrementarles las cuantías de las prestaciones a las personas dependientes", ha adelantado.

En esa línea, la conselleira ha apuntado que la filosofía del Gobierno gallego es que "cada mayor sea capaz de elegir dónde y cómo quiere vivir", bien si optan por una residencia, "que lo puedan hacer", bien si es por otras opciones como las llamadas Casas do Marios no Rural --similares a las Casas Niño no Rural, para los más pequeños--, de las cuales habrá unas 30 durante 2019.