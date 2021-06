La Xunta pide al Gobierno "sensibilidad" y "mayor coordinación" para que las pymes accedan a fondos europeos

El vicepresidente económico critica los indultos pero no acude a Colón: "En este momento, la prioridad es la reactivación económica"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, ha reclamado al Gobierno que tenga "sensibilidad" y una "mayor coordinación" con las comunidades para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a los fondos europeos 'Next Generation'.

Y es que, según ha explicado en una entrevista concedida este domingo a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, estos fondos deberían poder llegar "a los más pequeños" para que impulsen proyectos que redunden en la digitalización y en la economía circular.

A pesar de que estamos "al final de la pandemia" desde el punto de vista sanitario, Conde sí ha advertido de la incipiente crisis económica que se avecina. Eso sí, ha reivindicado el "mejor comportamiento" de Galicia, con una caída del producto interior bruto de casi el 9%, dos puntos menor que la media de toda España, situado en casi un 11%.

Junto a ello, el vicepresidente económico ha defendido que las exportaciones gallegas "están creciendo prácticamente un 11%" mientras en España esta subida "no llega al 5%".

"Galicia está demostrando ese buen comportamiento desde el punto de vista económico que ahora tenemos que reforzar en este proceso de reactivación", ha agregado.

UNA CRISIS "EN FUNCIÓN DE LOS SECTORES"

Aunque ha evitado dar fechas para la salida de la crisis porque "es difícil de saber", el máximo responsable de la política económica de la Xunta sí ha augurado que esta será "distinta en función de los sectores", con un "impacto importante" en los servicios como la hostelería y el comercio.

En esta coyuntura, Francisco Conde ha aprovechado para avanzar que este lunes se abre el plazo de solicitud del tercer plan de rescate de la Xunta, esta vez con fondos del Estado. En este contexto, ha abogado por la "buena sintonía" entre administraciones: "Porque los ciudadanos lo que nos piden son respuestas".

EL "PULSO" DE ALCOA Y GOBIERNO

Acerca de la situación por la que todavía atraviesa la planta de Alcoa San Cibrao, en Cervo (Lugo), el 'número tres' del Gobierno gallego la ha achacado al "pulso" que mantienen el Ejecutivo central y la empresa, que "no está aportando ninguna solución a los trabajadores".

Asimismo, ha lamentado que este tira y afloja "está impidiendo que se aborde un proceso negociador" para identificar posibles compradores de la factoría, sobre la que pesa un ERE que no obstante fue tumbado por la justicia.

Así, Conde ha llamado al Gobierno y a Alcoa a "dejar a un lado sus diferencias" y a que sus intenciones se traduzcan en "operaciones concretas". "Parece que esa opción que ha trasladado de abrir a otros operadores, además de Liberty, la posibilidad de vender la planta traslada esa voluntad de Alcoa de venderla", ha recalcado.

El vicepresidente segundo de la Xunta también ha criticado la política energética del Gobierno por el incremento de la factura de la luz, que tiene "un impacto negativo en términos de empleo". Por eso mismo, ha solicitado "una rectificación" y que se "cumpla" con la opinión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

"La mejor demostración de que algo no se está haciendo bien en el precio de la luz son las diferencias en el propio Gobierno", ha agregado.

NO ASISTE A COLÓN

Finalmente, preguntado sobre por qué no ha asistido a la manifestación en la Plaza de Colón de Madrid apoyada por el PP en contra de los indultos del procés --tampoco el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, alegando un viaje institucional para entrevistarse con el papa este lunes--, Francisco Conde ha respondido que "en este momento la prioridad es la reactivación económica".

No en vano, sí que ha criticado la intención del Ejecutivo estatal de conceder unos indultos "en contra del criterio del Tribunal Supremo". "No parece razonable y esperemos que ahí haya también una reflexión por parte del Gobierno antes de tomar una decisión precipitada y que no favorece a la convivencia en el conjunto del territorio", ha sentenciado.