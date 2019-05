La Xunta prevé una partida de 3 millones para vivienda en la ley que le permitirá gastar su superávit

Publicado 30/04/2019 12:03:02 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este miércoles la intención de su Gobierno de reservar una partida de 3 millones de euros para vivienda en la ley que será llevada al Parlamento gallego que le permitirá evitar la autorización del Ejecutivo central a la hora de poder invertir los 125 millones de superávit.

Lo ha adelantado durante la sesión de control celebrada en el Legislativo autonómico, donde el portavoz del Grupo Socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha afeado la "pasividad" de la Xunta en esta materia, porque mientras las previsiones de gasto en vivienda "superaban los 200 millones de euros" en 2009, en los "últimos cuatro ejercicios" esta partida era "un tercio" y se dejaron "sin ejecutar" 100 millones "que se perdieron".

Además, el hipotético salto de Feijóo a la política nacional después de la caída del PP en los comicios generales del domingo se ha colado en el debate parlamentario. "Después de la resaca electoral no va a tener mucha atención, me temo, las políticas de vivienda. Excepto que usted nos diga que está buscando vivienda en Madrid", ha ironizado.

Por su parte, Feijóo ha felicitado a Leiceaga la victoria del PSOE no solo a nivel estatal, sino también a nivel gallego, y le ha respondido: "No le voy a hablar de su vivienda en Madrid porque me parece absolutamente inapropiado y además lo echaríamos de menos muchísimo. (...) Quédese en Galicia, señor Leiceaga, del mismo modo que yo estoy en Galicia".