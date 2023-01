La Xunta recurre el cambio de nombre de la ría de Ribadeo por su incorreción "geográfica y semántica"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha presentado un recurso contra la decisión del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de otorgar oficialidad al cambio de nombre de la ría de Ribadeo, que, a propuesta del Gobierno asturiano, ha pasado a denominarse también ría del Eo.

El Ejecutivo gallego considera que esta nomenclatura es incorrecta tanto geográfica como semánticamente y, por tanto, vulnera la normativa reguladora de la determinación de los topónimos oficiales.

Se trata del principal argumento que la Xunta y la Comisión de Toponimia de Galicia ha incluido en el recurso de alzada presentado ante el Ministerio de Transportes, al que solicitan que revoque la decisión de conceder la oficialidad al topónimo 'Ría del Eo' pues entienden que 'Ría de Ribadeo' es la "única oficial" para la desembocadura del río Eo en el Cantábrico y que la propuesta de Asturias debería quedar como "una variante" de esta.

En un comunicado, la Consellería de Cultura ha apuntado que su postura está respaldada por la Real Academia Galega, el Consello da Cultura Galega, el Grupo ANTE de Investigación de Análisis Territorial de la USC, la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de Ribadeo (Lugo).

En este sentido, la Xunta defiende que el argumento empleado por el Principado de Asturias de que 'Ría del Eo' es una denominación asentada de forma mayoritaria en el margen asturiano "no llegó a consenso" entre los miembros de la Comisión Especializada de Nombres Geográficos (CENG) --órgano encargado de la emisión de un informe técnico sobre la que asentar la decisión--.

Y es que el representante de la Real Sociedad Geográfica en esa comisión emitió entonces un voto particular en la que discrepaba del asentamiento de esta denominación en la zona y, asimismo, subrayaba que las rías, como entidad geográfica, no tienen vinculación a la red hidrográfica pues "no puede estar adscrita, en ningún caso, a un río que desemboque en ella".

El Gobierno gallego ha resaltado que en la ría que separa geográficamente Galicia y Asturias en su extremo norte desembocan otros tres ríos --Suarón, Monxardín y Grande-- por lo que incluir en el nombre de la ría una mención a sólo uno de ellos "resultaría contrario a la realidad geográfica".

Otro de los argumentos sobre los que reposa el recurso gallego es que 'Ría de Ribadeo' es el topónimo "correcto" desde el punto de semántico y que sirve como "único identificador geográfico oficial de referencia" pues así está recogido en "fuentes toponímicas y cartográficas".

Así pues, considera que "no es adecuado" incorporar un "error conceptual" en la nomenclatura de una zona "por mucho que su uso sea mayoritario de un lado de la ría". "Esta 'tradición', usada como argumento por el Gobierno asturiano, es un concepto jurídico indeterminado que no puede vincularse simplemente a un grado de uso y de mayor difusión social a partir de una fecha reciente como consecuencia, precisamente, de la reivindicación que hace el Principado de Asturias", ha aseverado la Xunta.

El recurso también recuerda que la recomendación de Naciones Unidas para la normalización de nombres geográficos con la que busca que cada nombre de la Tierra tenga una única forma de llamarse y que, en el caso de la ría de Ribadeo, la única denominación oficial hasta ahora es el más asentado y usado tanto por las poblaciones del área como en la cartografía hidrográfica, topográfica, atlas y publicaciones geográficas.

Y, por último, la Xunta tacha de "errónea" la "creencia" de que los topónimos deben ser fruto de "una convención o acuerdo entre las partes, lo cual sólo se explicaría desde el desconocimiento o desvalorización de su dimensión patrimonial".

"Sería un error pensar que el topónimo 'Ría de Ribadeo' supone algún tipo de preeminencia para Ribadeo o para Galicia o, incluso, una negación de su condición tan asturiana como gallega", concluye la Consellería de Cultura.