La Xunta remarca que "no es Ence quien contamina la ría" y señala al Ayuntamiento por las depuradoras

Publicado 21/04/2019 18:51:36 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha defendido que la pastera Ence no contamina en la ría de Pontevedra al cumplir con todos los parámetros "exigibles" y ha dirigido sus críticas a la administración municipal, al sugerir que quién debe explicar la contaminación es "el ayuntamiento de Pontevedra".

"Lo único que sí puedo decir es que no es Ence quien está contaminando la ría, cumpliendo con todos los parámetros estipulados no se contamina, y cuando hay un cumplimiento puede estar ubicada en donde está", ha remarcado en entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

Aunque Vázquez reconoce que la ubicación puede no ser la ideal, puntualiza que de momento no hay alternativas. "Quién se va a hacer cargo de ese traslado", añade la conselleira, que limita la responsabilidad de la administración "ahora mismo" a evaluar "qué puede suceder si sigue adelante la modificación del decreto de costas, porque eso sí supondría el cierre no solo de Ence sino también la afectación de 4.945 edificaciones que tenemos en ese marco de protección marina".

Cuestionada directamente sobre quién sería el responsable de la contaminación de la ría, ha replicado que "habría que preguntarle al Ayuntamiento de Pontevedra".

"Si decimos que los parámetros de coliformes son más de los que debieran estamos hablando de depuradoras y habría que analizar qué pasa con las depuradoras", ha dejado caer, para remarcar a continuación que "a nivel medioambiental el cumplimiento es estricto y no hay ningún parámetro alarmante en relación con Ence".

Sobre la regeneración de la ría de O Burgo en A Coruña ha subrayado que "hubo inversiones realizadas por parte de la Xunta en cuanto a sus competencias" y ahora "tocaban los dragados".

En este sentido, asegura que es el Gobierno "quién tiene que mover ficha" para destinar los fondos europeos previstos para Santiago a esta intervención. "Yo temo que se pierdan esos fondos", ha advertido.

IMPUTACIÓN DEL DIRECTOR XERAL DE MINAS

Por otra parte, ha restado importancia a la imputación del director xeral de minas de la Xunta, Bernardo Tahoces, dependiente de la Consellería de Economía, por un presunto delito de prevaricación ambiental en relación a un proyecto minero en Lousame, porque "toca esperar para saber cuál será la conclusión de todos estos hechos", ya que "hay gente que imputan que acaba desimputada y otra que imputan que sigue imputada".

No obstante, ha puntualizado que hay un procedimiento judicial abierto que hay que respetar y "hay que actuar siempre con diligencia". "En la Xunta siempre tendemos la mano para dar la información que sea necesaria, son procesos largos porque viene de muy atrás y lo va a seguir siendo".

Ante la situación de la cantera de Toysal en Teo centra las decisiones en la dirección de minas. "Yo lo que tengo que decir es que es un expediente que está cerrado desde el momento en el que es urbanísticamente incompatible, distinto es que la empresa pidiera volver a trabajar en la cantera", ha subrayado.

A nivel medioambiental remarca que "el informe es desfavorable y está concluido" y "ahora mismo no tiene autorización para trabajar en esa zona en materia de vertidos, otra cosa es hablar de iniciar en trabajar en la cantera, ahí es la Consellería de Economía e Industria la que tiene que hacer los informes".

MINA DE TOURO

En relación con el proyecto de la mina de Touro, asegura que su departamento ha solicitado más información antes de tomar una decisión. "Se está haciendo el análisis pertinente, pero se va a cumplir estrictamente con la ley, y se va a salvaguardar la parte ambiental y la sanitaria, hay un plazo para pedir nueva documentación si no está todo lo clara que debiese, y así se está haciendo".

"Le diría a todos que no tengan ninguna duda de que es un macroproyecto, que lleva su tiempo por parte de la administración hacer los informes, ahora le toca hablar a la Consellería de Medioambiente, se está haciendo el análisis pertinente pero se va a cumplir estrictamente con la ley y si se cumple la ley está salvaguardada la parte ambiental y la sanitaria", ha explicado.

Otro asunto judicializado es el vertedero de Miramontes. Al respecto, ha destacado que la Consellería de Medioambiente ha enviado las inspecciones necesarias, con unas "actas que conoce el Fiscal", además de realizar una modificación de declaración ambiental integrada, por la que se le exigieron unos parámetros a la empresa que no cumplió, con la "conclusión de que en Grixoa no pueden seguir entrando residuos de carácter orgánico".

"Las toneladas que llegaban de Nositán no pueden seguir entrando. Estamos en el momento en el que los vecinos dicen que siguen entrando camiones y ahí está actuando la Policía Autonómica, la Guardia Civil y están yendo inspectores de Medio Ambiente. Se tomarán las determinaciones según la ley: las sanciones y, de seguir la empresa sin respetar, le tocará el cierre definitivo", ha advertido.

En este sentido, ha puntualizado que las sanciones pueden variar entre los 100.000 euros y los 2 millones de euros.

En Galicia, ha admitido, siguen existiendo numerosos vertederos "incontrolados" y ha instado a los ciudadanos a denunciar los casos que conozcan, al igual que se hace con los actos vandálicos.

MEDIDAS CONTRA LOS PLÁSTICOS

Precisamente, Galicia se adelantará el próximo año a las "directrices de la Unión Europea" al exigir que no se comercialicen vajillas de un solo uso, en una decisión con la que la administración toma medidas para evitar que se siga "plastificando el mundo".

"Galicia tiene que ser parte de la solución", ha incidido Ángeles Vázquez, que ha puesto en valor que "aunque haya alguna crítica, cuando nos sentamos en una mesa todos estamos de acuerdo en que hay que tomar medidas".