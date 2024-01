La Xunta ha retirado en costa el equivalente a 42,2 sacos de pélets y los detecta en tres nuevas playas

Fotos Xunta/Vicepresidencia Segunda Mar/Comité Técnico Asesor Do Plan Camgal. - Xunta de Galicia

Galicia pide medios "aguas adentro" y el Gobierno apunta que la localización del contenedor requiere una petición a Portugal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hasta el momento, el operativo desplegado por la Xunta en relación a la llegada de pélets plásticos ha retirado en costa "el equivalente a 42,2 sacos" de estos elementos, que este jueves se han detectado en tres nuevas playas.

Así lo ha dicho la conselleira de Medio Ambiente y vicepresidenta segunda de la Xunta, Ángeles Vázquez, que este jueves ha presidido la segunda reunión de seguimiento del Plan Camgal, en la que han participado el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y representantes de la Fegamp.

En esta jornada, ha dicho Vázquez, trabajaron en la limpieza de las playas gallegas un total de 269 trabajadores entre el personal propio y el contratado por la Xunta. Estuvieron actuando en 40 arenales de 30 ayuntamientos.

En el último operativo del que hay datos completos, el del miércoles, se recogió de las playas el equivalente a 18 sacos de pélets por parte del dispositivo de la Xunta, así como 695 kilos de otros plásticos que, en este último caso, irán al contenedor amarillo para su reciclaje.

Finalmente, hasta las 12,00 horas de este jueves se recibieron seis nuevos avisos de playas afectadas por pélets, aunque tres de ellas ya habían sido registradas con anterioridad, ha dicho Ángeles Vázquez, y, aunque se procedió a su limpieza, han resultado de nuevo afectadas.

Tres de los arenales, no obstante, son nuevos. Se trata de A Mexilloeira y Areas das Pipas, en O Grove (Pontevedra) y la Praia de Bornalle, en Muros (A Coruña), donde no constaba comunicación anterior de la presencia de pélets. Hasta el momento, el dispositivo de la Xunta lleva limpiadas unas 50 playas.

MEDIOS "AGUAS ADENTRO" Y LOCALIZACIÓN DEL CONTENEDOR

Además de los medios puestos por la Xunta en tierra, Ángeles Vázquez ha mantenido en la reunión, ante el delegado del Gobierno, la petición trasladada el miércoles al Gobierno central de contar con sus barcos, helicópteros y un submarino para la localización del contenedor.

Así, ha vuelto a reiterar la necesidad de retirar sacos del mar, antes de que lleguen a la costa, apuntando que en las últimas horas se han rescatado a flote dos sacos, uno en O Grove y otro en Camariñas, "avistados por gente del mar". "Por lo tanto, sí sigue habiendo sacos llenos y tenemos que evitar que se rompan y lleguen a nuestras rocas", ha añadido.

Para Ángeles Vázquez, todos los esfuerzos que se están haciendo ahora "son importantes"; pero "lo serían mucho más si se hiciesen aguas adentro". Por ello, ha visto positivo que el Gobierno vaya a informar a la Xunta de los resultados y zonas de los vuelos que realicen los helicópteros y las patrullas de los barcos, aunque ha expresado que desearía que fuese "con antelación" y no el día siguiente. La Xunta, por su parte, también se ha comprometido a facilitar toda su información.

El Gobierno gallego ha recordado al Ejecutivo central dentro de este órgano "la importancia de llegar hasta el fondo de la cuestión", esto es, "saber qué hay aún en ese contenedor" hundido y "como está". Para ello, el Gobierno central les ha trasladado que deben hacer "una comunicación al Gobierno portugués" y a la Agencia Europea de Seguridad Marítima para poder "verificar" su posible ubicación, algo que "todavía no han hecho". "Nosotros le reiteramos que tiene que avanzar en ese trabajo porque es su obligación. Nosotros estaremos a su lado", ha apostillado.

INTENSIFICAR LA VIGILANCIA EL FIN DE SEMANA

Otra de las cuestiones que se han tratado en este encuentro son las previsiones meteorológicas para los próximos días y la necesidad de "intensificar la vigilancia" de la llegada de pélets durante el fin de semana, teniendo en cuenta la evolución de las corrientes marinas.

Según ha dicho Ángeles Vázquez, las previsiones de cara a los próximos días indican que "puede propiciar la llegada de pélets" a la costa, unas condiciones que están "en permanente análisis" y "también serán públicas" a través de la web del Camgal.

Tras el anticiclón de este jueves y viernes, que protege de la llegada de material a costa, a partir del sábado se espera "la llegada de una borrasca con vientos del sur" que son "favorables para empujar pélets hacia tierra". "Pélets que, lo sigo diciendo, no sabemos si están o no, si salieron del contenedor o no salieron", ha dicho la vicepresidenta, que ha apostado por "llegar al foco del problema", el contenedor perdido.

La borrasca se mantendrá hasta el domingo, ha apuntado Vázquez, que ha recordado a los voluntarios que acudan esas jornadas a limpiar playas la necesidad de "precaución" precisamente por el mal estado del mar. El operativo de la Xunta para esos días será de hasta 300 personas.

PROTOCOLOS

Además, en la reunión de seguimiento se han puesto en conocimiento común los protocolos elaborados para la recogida de pélets por parte de voluntarios, para ayuntamientos y para entidades y profesionales, documentos que ya están colgados en la web del Camgal.

Estos protocolos, ha precisado la conselleira, "detallan como se debe de proceder antes, durante y después de la recogida", como hacer la comunicación con las administraciones o los medios a emplear, así como los permisos necesarios en caso de áreas naturales protegidas.

También se ha acordado que el Gobierno central será el encargado de impartir formación a los voluntarios que quieran acercarse a las playas a recoger pélets, en coordinación con la Dirección Xeral de Voluntariado.

Finalmente, como ya había adelantado esta mañana el presidente Alfonso Rueda, Ángeles Vázquez ha apuntado que la Xunta ya ha dado traslado a la Fiscalía de "toda la información" de la que dispone en relación a esta cuestión, además de la referida al Parque Nacional y a los Parques Naturales de Galicia, que había reclamado expresamente el Ministerio Público.