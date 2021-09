Yolanda Díaz se presenta como "aliada" frente a la crisis industrial en Galicia y ratifica la prórroga de los ERTE

Feijóo insta al Gobierno a adherirse al Pacto de Estado por Ferrol y Díaz lo verá "con cariño", pero avisa de que está fuera de sus competencias

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha proclamado este viernes ante el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que será "una aliada" en el Consejo de Ministros para combatir la crisis industrial que afecta a la Comunidad y ha ratificado la prórroga de los ERTE, que el mandatario autonómico había urgido para los sectores más dañados por la pandemia.

Ambos han comparecido tras un encuentro en el compostelano Pazo de Raxoi y Díaz, gallega, ha arrancado su discurso con un alegato: "Sé bien a quién represento. Soy de aquí, nunca me he ido". A renglón seguido y tras incidir en que conoce de primera mano la situación de Navantia, Alcoa, Megasa y "otras muchas industrias vitales" para Galicia, ha garantizado que será "aliada".

No en vano, ha esgrimido que "sin industria" no puede haber empleos de calidad. En todo caso, ha matizado que las cuestiones industriales no son de su competencia directa.

En su turno, Feijóo se ha declarado consciente de ello, pero ha recordado a Díaz que no solo es ministra de Trabajo sino también vicepresidenta segunda del Gobierno. Asimismo, ha instado al Gobierno a adherirse al Pacto de Estado por Ferrol, cuya comarca está especialmente afectada en el ámbito industrial.

También con respecto al mismo, Díaz ha afirmado que lo estudiará con "el cariño" que, a su juicio, debe, si bien tampoco entra en el marco directo de sus competencias.

Ambos han apelado al diálogo entre administraciones para tratar de mejorar la vida de los ciudadanos, pero, con el trasfondo del alza del salario mínimo interprofesional (SMI), el presidente gallego ha incidido en la importancia de pasar de las palabras a los "hechos" y ha advertido que incrementar el SMI no es "una solución" si cierran las fábricas y "hay parados".

PRÓRROGA DE LOS ERTE

Díaz también ha destacado el papel de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en esta comunidad durante la pandemia, ya que protegieron "a más de 200.000 personas" que percibieron nóminas por un importe que supera, según datos del Ministerio, los 638 millones de euros; y ha aprovechado para ratificar la prórroga de esta herramienta.

Más tarde, en declaraciones a La Sexta, la vicepresidenta afirmó que los ERTE se prorrogarán más allá del 31 de diciembre de este año y que incorporarán "cambios fuertes". "Se van a prorrogar con una duración que permita solvencia a las empresas. El 31 de diciembre es una fecha mala porque estamos en Navidades, en la campaña de Navidad. Será una duración muy apegada a lo que necesitan las empresas", ha apuntado.

Díaz también ha destacado el alza del SMI, que permitirá "mejorar la vida de en torno a 80.000 personas trabajadoras en Galicia" y a cerca de millón y medio en todo el Estado. "Estamos demostrando como país que se pueden cambiar las políticas y mejorar la vida de las personas trabajadoras", ha sentenciado.

"ESTABLECER UN INTERLOCUTOR" PARA EL PLAN FERROL

En su turno, Feijóo ha profundizado en su preocupación por la crisis industrial gallega y, en concreto, por la situación de Ferrol. "Le trasladé a la vicepresidenta segunda un ejemplar de nuestro Pacto de Estado por Ferrol que ya se había remitido a Moncloa con el fin de establecer un interlocutor", ha explicado, para añadir que espera, con el compromiso de la ministra de estudiar el documento, poder hallar a este interlocutor y "empezar a hablar" de ello.

Feijóo también ha insistido en la oportunidad histórica que supondría un PERTE del naval; "para modernizar las instalaciones de Navantia a través de un dique seco y rebajar, por lo tanto, los costes de la construcción de las fragatas y cualquier otra contratación internacional", ha puntualizado, a modo de ejemplo.

Durante la reunión con Yolanda Díaz, en la que expuso la situación de peligro en la que se encuentran "16.500 empleos del sector industrial gallego", ambos evaluaron también otros asuntos importantes de cara a conseguir una economía más fuerte después de la covid.

FONDOS DE EMPLEO Y NEXT GENERATION

Así, en lo que respecta al reparto de los fondos de empleo asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Feijóo ha valorado que su Ministerio respete el marco del sistema de financiación, si bien ha aprovechado para demandar más autonomía en la gestión de los mismos. Esta cuestión será abordada próximamente en una reunión entre la Consellería de Emprego e Igualdade y el Ministerio.

"Y también hablamos de los proyectos sólidos, ordenados, contrastados y objetivos que Galicia ha presentado a los fondos Next Generation. Unos proyectos construidos no desde la Administración, sino desde los sectores económicos y productivos", ha abundado, refiriéndose a las iniciativas presentadas en el ámbito forestal, de la automoción, agroalimentario, aeroespacial o sanitario.

"Pedimos competir en función de la calidad de los proyectos presentados y no en función del color político de los gobiernos autonómicos", ha insistido, en la línea de su mensaje de los últimos meses.

"SIN PRECIO COMPETITIVO PARA LA LUZ NO HAY INDUSTRIA"

Por último, el responsable del Gobierno gallego y la vicepresidenta segunda analizaron el precio de la luz y, especialmente, su impacto en la industria.

"Sin un precio competitivo no hay industria y sin industria no hay trabajo", ha advertido el presidente gallego.