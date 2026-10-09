Crece la estancia media de los viajeros en Galicia, con más de 2,1 millones este verano

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha defendido los "buenos datos" registrados en la comunidad autónoma este verano, con un aumento del 4,4% de la estancia media de los viajeros, algo más de 2,1 millones, según ha expuesto en el Parlamento gallego.

Mientras, ante las críticas de la oposición que ha demandado información sobre el Xacobeo del próximo año, ha defendido la existencia de planificación. "Por primera vez un plan director", ha aseverado para denunciar "poca ayuda" por parte del Gobierno central. "En breve", ha dicho, se avanzarán los contenidos.

Esto en una comparecencia en la Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo del Parlamento gallego en el que ha remarcado que en lo que queda de año, en este último trimestre, se prevé también crecimiento en este sector por parte de la media estatal.

"Galicia no consiguió estos datos por casualidad, sino fruto de una planificación, de una inversión, del diálogo con el sector, de la distribución territorial", ha sentenciado para incidir en que se trabaja "en la diversificación y en la desestacionalización".

CAMINO DE SANTIAGO

Sobre el Camino de Santiago, ha incidido en que el Francés concentra el 45% de los peregrinos y el Portugués y el de la Costa una cifra similar. En este ámbito, ha destacado el aumento de peregrinos en el Camino del Invierno, con 2.400 según las últimas cifras. Junto a la promoción de este y otros, ha apuntado en el ámbito turístico a los incrementos registrados en el turismo rural.

Además, ha recordado que los ingresos hoteleros lograron los 160,7 millones de euros, un ocho por ciento más que en el verano de 2025. Entre julio y agosto, visitaron Galicia más de 658.000 turistas internacionales, un 4,5 por ciento más que en el mismo período de 2025.

"Son buenos datos", ha aseverado tanto en relación a este dato como a las cifras obtenidas en lo que va de año o las registradas en 2025. No obstante, ha incidido en los retos, entre los que ha citado "más calidad, más diversificación, más inteligencia turística", ha apostillado.

DEMANDAS DE LA OPOSICIÓN

Desde las filas socialistas se ha reprochado que no se haya avanzado "cuál va a ser la programación a dos meses del Año Santo". También se ha incidido en que "un buen agosto no demuestra desestacionalización" y se ha reclamado más inversión para abordar esta cuestión.

A su vez, desde el BNG se ha pedido medidas para paliar las consecuencias de más turistas en algunos municipios. Los nacionalistas han abogado por "compensaciones fiscales para ayudar a las administraciones locales que tienen que asumir una presión muy grande". También se ha exigido mayor control sobre viviendas turísticas para que cumplan con la normativa.

El PP ha defendido las actuaciones de la Xunta en esta materia y ha remarcado la "planificación y la atención constante a los Caminos", en relación a los peregrinos. También se ha insistido en que "se lleva tiempo preparando el Año Santo" para destacar "las más de 500.000 compostelas expedidas". "Nada de nada", han apostillado desde las filas del PP al cuestionar que haya un "trabajo" en relación al Año Santo por parte del Ayuntamiento de Santiago.

Por parte, Democracia Ourensana ha reclamado más inversión en la provincia ourensana y, en particular, incentivar los caminos de peregrinaje existentes en esta zona.