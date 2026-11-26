FERROL, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival internacional de magia 'Galicia Ilusiona' celebrará su quinta edición en Ferrol con cuatro funciones en el Teatro Jofre los días 5 y 6 de diciembre, según anunciaron este jueves sus directores, Pedro Bugarín y Dani Polo, junto a la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.

Bugarín explicó que el espectáculo reunirá a "los mayores ilusionistas del mundo" y agradeció el respaldo del Gobierno gallego, que "ya por quinta edición consecutiva apuesta por la propuesta artística" del festival.

Según destacó, ese apoyo institucional resulta "fundamental" para poder sacar adelante el espectáculo y ofertar las entradas a "un coste bastante reducido", de modo que la magia pueda llegar a toda la población.

En cuanto al calendario, las funciones tendrán lugar el sábado 5 de diciembre a las 18.00 horas y a las 20.30 horas, así como el domingo 6 a las 12.30 y a las 17.00 horas, todas ellas en el Teatro Jofre.

El director mostró su confianza en que "venga todo el mundo interesado en ver un espectáculo" que, avanzó, combinará números de muy diversa procedencia.

ARTISTAS

Por su parte, Dani Polo detalló el cartel de esta quinta edición, que mantendrá al mago Murphy como maestro de ceremonias, el único artista que repite respecto a años anteriores. Polo explicó que Murphy fue "muy aclamado en ediciones anteriores" y que el público pidió expresamente su continuidad, por lo que volverá a ejercer de presentador e irá dando paso a los distintos números, todos ellos "totalmente diferentes" a los de años previos.

Entre los participantes figura el chino Bonjin Koo, especialista en el cambio ultrarrápido de máscaras, una disciplina empleada en la ópera tradicional china en la que, a través de cientos de cambios de máscara, se interpretan distintos personajes.

Polo subrayó lo "increíble" del número, ya que en apenas seis minutos y a un ritmo que no permite "abrir y cerrar los ojos" el artista es capaz de cambiar su cara numerosas veces.

También actuará el catalán Didak, especialista en grandes ilusiones con aparatos de gran tamaño en los que personas aparecen, desaparecen y se parten por la mitad, un espectáculo "muy visual" y de mucho ritmo.

El cartel se completa con el malabarista Tony Frébourg, que estuvo seis años en el Circo del Sol y acumula nueve récords Guinness, y que mezcla los malabares con la magia; según destacó Polo, se trata de "uno de los mejores en su disciplina" y será su primera actuación en Galicia, por lo que supone "una ocasión única" para disfrutar de su propuesta.

Estará también el surcoreano An Ha Lim, premio mundial de magia y especialista en el arte de la manipulación, que sale al escenario "totalmente remangado" y en cuatro minutos y medio hace aparecer 732 cartas en la punta de sus dedos a un ritmo muy elevado.

Por último, la pareja de acróbatas madrileños Diego y Elena ofrecerá una vuelta de tuerca al "quick change" o cambio de ropa, combinando acrobacias aéreas con cambios de vestuario mientras están colgados o pasan el uno por delante del otro.

Polo concluyó que se trata de "una gala con propuestas bien diferentes, números de diferentes procedencias, multipremiados todos ellos", y avanzó que el espectáculo "ya arrancó en otras ciudades" y "está funcionando muy bien", por lo que se mostró seguro de que "el público ferrolano también acabará encantado".

PROPUESTA CONSOLIDADA

La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, felicitó a los dos directores por haber alcanzado una quinta edición, algo que consideró "no muy fácil" dada su juventud, y calificó el festival como "una programación de éxito que está funcionando muy bien en todas las localidades en las que se está desenvolviendo".

Aneiros agradeció también la "buena disposición" del Ayuntamiento de Ferrol y puso en valor la colaboración de Turismo de Galicia, ya que, a su juicio, apostar por eventos de este tipo contribuye a "incrementar el atractivo de nuestra tierra" y a convertir Galicia "en epicentro del mundo del ilusionismo", una disciplina que "está teniendo muchos seguidores", como demuestra el éxito de todas las ediciones.

La delegada subrayó además el impacto turístico del evento para Ferrol y su comarca, ya que a las sesiones del Teatro Jofre asiste público no solo de la ciudad, sino de toda la comarca, y defendió que "dentro de esa Galicia de calidad que estamos vendiendo, también esa parte del ilusionismo está presente, es atractiva y mueve a la gente".

Por último, animó al público a adquirir las entradas, que ya están a la venta, y a disfrutar de las cuatro sesiones adaptándose "a los horarios o a los días que más les interese a cada uno".